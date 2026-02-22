22 de febrero: El día que capturaron a El Chapo y abatieron a El Mencho

El Chapo Guzmán y El Mencho, detenidos el mismo día, un 22 de febrero

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa no solo comparten que son las dos organizaciones criminales que más trafican fentanilo a Estados Unidos.

Sino que pata ambos grupos delictivos el día 22 de febrero es una fecha que marca un gran golpe para ambas organizaciones, pues es el día en que El Chapo Guzmán fue detenido en una de las ocasiones y es la misma fecha en que El Mencho fue abatido por el gobierno mexicano.

22 de febrero de 2014, la segunda captura de El Chapo Guzmán

El Chapo Guzmán era conocido por sus métodos para escaparse, sin embargo, su segunda captura fue el 22 de febrero de 2014, cuando fue arrestado en un operativo conjunto de la DEA y elementos de la Marina, en un hotel resort en Miramar en Mazatlán, Sinaloa.

TE RECOMENDAMOS: En todos los niveles educativos Por seguridad paran clases en 10 estados

Se destacó que El Chapo fue detenido sin realizar un sólo disparo en el cuarto 401 del edificio junto a su esposa Emma Coronel.

El 22 de febrero de 2014 fue detenido El Chapo Guzmán ı Foto: Especial

El operativo se llamó Operación Gárgola y se realizó a las 7:00 am de este 22 de febrero. Esta captura se llevó a cabo porque las autoridades llevaban 13 años detrás de la huella de El Chapo, quien en el 2001 se había escapado del penal de Puente Grande, de máxima seguridad, en Jalisco.

Ahí fue cuando hizo su famoso escape en un carrito de lavandería y huyó durante más de 10 años, hasta que lo volvieron a capturar.

Después de que las autoridades lo capturaron el 22 de febrero de 2014, El Chapo Guzmán fue ingresado al penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, de donde también se escapó haciendo un túnel clandestino por debajo del penal y fue capturado en el 2016 y posteriormente el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos, actualmente está encarcelado en ese país acusado de tráfico de drogas internacional y liderazgo de una empresa criminal. Está cumpliendo una cadena perpetua en la cárcel de ADX Florence en Colorado.

22 de febrero 2026, el día que El Mencho fue abatido

Y 12 años después, en un 22 de febrero de 2026, El Mencho, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por elementos del Ejército, quiénes recibieron una colaboración de Estados Unidos para poder dar con el líder criminal.

Así murió El Mencho ı Foto: Cuartoscuro / Especial

En un operativo en el que participaron las diferentes fuerzas de seguridad de México hubo un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, los integrantes del cártel agredieron a los militares y ellos respondiendo al ataque dejaron heridos a tres personas, una de ellas fue El Mencho.

El Mencho y los otros heridos fueron trasladados en avión a la Ciudad de México, pero en el transcurso del trayecto fallecieron.

El fundador del CJNG fue llevado a la FEMDO en donde su cuerpo será sometido a pruebas de ADN para confirmar su identidad.