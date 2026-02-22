¿De cuánto era la fortuna de El Mencho?

El Mencho era uno de los hombres más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos, pues creó un grupo criminal que tuvo una gran expansión de su red de tráfico de drogas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), organización criminal que él fundó, es el principal grupo delictivo que trafica fentanilo a Estados Unidos, compitiendo directamente con el Cartel de Sinaloa.

Por eso El Mencho forjó una gran fortuna producto de sus negocios ilegales, sin embargo, por eso Estados Unidos lo tenía entre sus lista de objetivos prioritarios para acabar con esta red criminal que distribuye las drogas.

¿Cuál es la fortuna de El Mencho?

Hay diversas estimaciones sobre la cantidad que tiene El Mencho como fortuna. Una de éstas fue hecha por la DEA en 2019 y reveló que el líder criminal tendría una fortuna de hasta 500 millones de dólares.

Sin embargo, más tarde los analistas de inteligencia financiera que pertenecen a la misma agencia antidrogas de Estados Unidos, señalaron que su fortuna podría alcanzar los 1,000 millones de dólares, es decir, diecisiete mil ciento sesenta millones setecientos cuarenta mil pesos.

El Mencho ı Foto: larazondemexico

El Mencho comenzó su vida criminal en Estados Unidos

El Mencho se dedicaba al campo con su familia, la cual es originaria de Michoacán. Sin embargo, en los años 90 Nemesio se fue a Estados Unidos para buscar el sueño americano, sin embargo, fue ahí cuando comenzó su contacto con la vida criminal.

Fue en ese país donde fue detenido por primera vez y una corte en el estado de California lo condenó a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

Una vez que abandonó la cárcel en Estados Unidos regresó a México y fue ahí cuando comenzó a encaminarse para convertirse en uno de los líderes criminales más buscados de México.

Alrededor de 2009-2010, tras la detención o caída de varios líderes del Milenio, fundó y tomó el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que inicialmente actuó como brazo armado aliado al Cártel de Sinaloa contra Los Zetas.Bajo su liderazgo, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más violentos y poderosos de México, expandiéndose rápidamente por gran parte del país y con presencia internacional (especialmente en tráfico de metanfetaminas, fentanilo, cocaína y heroína hacia Estados Unidos., Europa y Asia).