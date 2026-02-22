Detienen a 15 generadores de violencia en Chiapas, tras operativo federal y estatal

Autoridades federales y estatales detuvieron en Tapachula, Chiapas, a 15 presuntos generadores de violencia, a quienes les aseguraron armas, drogas y vehículos, resultado de varias denuncias ciudadanas.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que la detención fue resultado de un operativo interinstitucional en el citado municipio, que contó con la participación de la Fiscalía estatal.

Derivado de este operativo, fueron detenidas 15 personas, a quienes, además, les fueron aseguradas 15 armas largas, diversas dosis de droga y nueve vehículos.

García Harfuch agradeció la colaboración del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para lograr la detención de los 15 presuntos generadores de violencia.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública Chiapas.

Hasta el momento, no se ha informado si los detenidos pertenecían a algún grupo delictivo de alto nivel. Se espera que más información sea brindada pronto.

