¿Quién es Rosalinda González Valencia y dónde se encuentra?

Este 22 de febrero por la mañana las fuerzas federales realizaron un operativo en Tapala, Jalisco, en el que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó abatido.

Autoridades locales y federales informaron que este domingo realizaron un operativo en el que, además de Nemesio Oseguera, también otros seis elementos del CJNG resultaron abatidos.

Debido a los incendios de vehículos que se han registrado en diversos municipios de la región, el gobernador del estado pidió a la población permanecer en sus hogares; además también se suspendieron las clases presenciales de este lunes 23 de febrero en todo el estado.

Derivado del opetrativo de las fuerzas federales en el que Nemesio Oseguera fue abatido, las personas se han comenzado a preguntar sobre quiénes son los integrantes de familia del capo y dónde se encuentran.

Vehículos quemados en Jalisco tras operativo que derivó en la muerte de "El Mencho". ı Foto: AP

Esto es lo que se sabe sobre Rosalinda González Valencia su paradero

Rosalinda González Valencia nació entre 1962 y 1963 en Aguililla Michoacán; es la esposa de Nemesio Oseguera “El Mencho”, y juntos tuvieron tres hijos, Rubén, Jessica y Laisha.

El el 27 de mayo del 2018 se confirmó la detención de Rosalinda González alias “La Jefa”, y esta se realizó durante el Operativo Escudo Titán, el cual estuvo dirigido para que las fuerzas federales pudieran combatir la delincuencia organizada y reducir el índice de homicidios dolosos.

Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, contaba con una orden de aprehensión en su contra por presunto lavado de dinero, por lo que esta fue detenida en Zapopan, Jalisco por la Armada de México en 2018.

González Valencia fue puesta en libertas luego de que se realizaran varias audiencias y esta pagara una fianza de un millón y medio de pesos, pero en noviembre del 2021 fue capturada de nueva cuenta.

Rosalinda González, esposa de "El Mencho" ı Foto: Especial

Luego de ser recapturada en 2021, se dictó una sentencia de cinco años de prisión en diciembre del 2023, por lo que permaneció recluída en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 16 del estado de Morelos.

Rosalinda González Valencia fue puesta en libertad el 27 de febrero del 2025 luego de que una jueza ordenara su liberación debido a su buen comportamiento; además, determinó que “La Jefa” ya había cumplido más de la mitad de su condena.

Pese a que Rosalinda González Valencia también había sido señalada por presunta delincuencia organizada, su defensa ganó una apelación lo que derivó en que se le liberara de dicho delito, por lo que únicamente fue juzgada por lavado de dinero.

Actualmente no se conoce información actualizada de Rosalinda González Valencia ni sobre su paradero después de haber sido puesta libertad hace casi un año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.