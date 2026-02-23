Ven “trampa” de la 4T para manejar al INE

Previo a que este martes se conozca el contenido de la reforma electoral impulsada por Morena, la oposición en el Senado de la República advirtió que la discusión sobre plurinominales y financiamiento a partidos es una cortina de humo, pues el verdadero objetivo, afirman, es desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y consolidar un régimen autoritario.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN, advirtió una operación de engaño. “Todo este cuento de los plurinominales y del dinero a los partidos es una mentira, es una cortina de humo , porque el oficialismo sabe que no tiene los votos para hacer esos cambios, porque entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo”, afirmó.

El panista señaló que el verdadero objetivo de la iniciativa es quitarle dinero al INE para que “ya no pueda vigilar las elecciones, primero; y segundo, que reduzcan el número de consejeros para que los tres consejeros que están por salir, que son muy incómodos para el sistema, ya no se renueven y entonces Morena tenga el control total del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Advirtió que la bancada del PAN no acompañará la iniciativa si no incluye sanciones drásticas contra los partidos que reciban financiamiento del crimen organizado, pues, dijo, sin ello “la reforma será una absoluta farsa”.

Sobre la posibilidad de apoyar cambios en materia de representación proporcional, el Ricardo Anaya descartó caer en lo que describió como “la trampa de Morena” de debatir asuntos que el propio oficialismo sabe que no prosperarán por falta de consenso interno.

PRI no acompañará reforma; acusa “apoderamiento del INE”

Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de los senadores del PRI, aseguró que su partido votará en contra de “generar un Estado autoritario como el de Venezuela; vamos en contra de la desaparición prácticamente de los organismos autónomos, del apoderamiento del INE, del Tribunal Electoral”, afirmó.

El priista, quien recordó que la representación proporcional y la participación ciudadana fueron conquistas democráticas por las que luchó la propia ciudadanía, agregó: “El PRI entendió hace 60 años que había que darle representación a las voces distintas al gobierno”.

“Hay que esperar la iniciativa”: Morena

En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, externó: “Nosotros ya definimos cuáles son nuestros principios y hay que esperar la iniciativa una vez que se tenga”, dijo.

Ante los sucesos en materia de seguridad registrados en días pasados en territorio mexicano tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agregó que la presentación de la iniciativa de reforma electoral no se verá afectada por ninguna circunstancia coyuntural: “El país sigue su curso normal”, concluyó.

