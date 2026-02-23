Tras deceso de su líder, el cártel desata violencia y narcobloqueos

Luego de conocerse la acción de las fuerzas armadas en contra de Nemesio Oseguera, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desataron una ola de enfrentamientos y narcobloqueos en diversos puntos de dos tercios del país, en 20 estados: Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Además de los bloqueos y quema de vehículos y negocios, entre ellos gasolineras, el abatimiento del líder del CJNG provocó pánico en algunos aeropuertos, centrales de autobuses y el cierre de negocios, así como la suspensión de servicios de transporte público y el cierre de varias carreteras, así como la suspensión de clases en nueve estados, en distintas modalidades y alcances, además de la suspensión de espectáculos masivos ayer en algunos puntos.

El dato: En Morelos autoridades reportaron incendios en al menos 3 tiendas de conveniencia de Jiutepec y Temixco, sin que se haya confirmado relación con el deceso de El Mencho.

En un balance que hizo anoche el Gabinete de Seguridad federal, señaló que se registraron 252 bloqueos y que, hasta las 20:00 horas, 90 por ciento de ellos (229) fueron desactivados y sólo 23 se encontraban activos y había cuatro cierres parciales, “gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Subrayó que Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Destacó que el Gobierno de México, en coordinación con los estatales, seguía trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población, y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales.

El Tip: Ruidos parecidos a los de balazos afuera del estadio Victoria, en Aguascalientes, ocasionó que las jugadoras de Necaxa y Querétaro dejaran la cancha, para luego volver.

El operativo federal comenzó en el municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, el cual suscitó una serie de enfrentamientos y bloqueos carreteros, quemas de vehículos, de farmacias, de bancos y de tiendas de conveniencia, que se extendieron a decenas de puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y a otros sitios de Jalisco —incluso en Puerto Vallarta—, así como de estados colindantes como fue el caso de Guanajuato, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.

Además, los bloqueos se extendieron hacia estados que no hacen frontera con Jalisco, como Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Quintana Roo.

Ayer desde temprano, el Gabinete de Seguridad federal dio cuenta de la realización de “operativos coordinados en el estado de Jalisco”, en respuesta a una cadena de bloqueos y actos de violencia que se extendieron por la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y municipios del interior del estado de Jalisco.

Las autoridades federales informaron que “las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”, con la participación de todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

El Gobierno de Jalisco informó que se reportaron a lo largo de la jornada 81 bloqueos e incendios en distintos puntos del estado —60 en la Zona Metropolitana de Guadalajara—, así como reportes de detonaciones de arma de fuego contra uniformados, con un saldo de 25 detenidos.

El gobernador Pablo Lemus activó de inmediato la máxima alerta, con código rojo, y citó de inmediato a la Mesa de Seguridad Estatal, derivado de los hechos violentos. En un mensaje, señaló que el servicio de transporte público en el estado se suspendió y pidió a la ciudadanía mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control.

La presunta detonación de armas de fuego causó momentos de pánico en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, donde activaron los protocolos de seguridad. El Gobierno de Jalisco decidió suspender todos los eventos masivos programados para este domingo en la entidad, como el partido Chivas vs América de la Liga Mx Femenil, en el estadio Akron, el cual será reprogramado en fecha y hora por confirmar.

Los municipios de Tapalpa, Autlán y San Gabriel, todos en Jalisco, pidieron a la población no salir de sus casas ante el operativo que se desarrollaba en ese momento.

El Gabinete de Seguridad informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de los hechos violentos.También, civiles impactaron y detonaron una pipa de gas frente a la estación de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, provocando daños estructurales graves.

En Michoacán se reportó la quema de camiones en carreteras de varios municipios, centrados en la Tierra Caliente, como Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro. En total, hubo 35 boqueos; además, se pausaron algunas salidas de terminales de autobuses y se suspendieron todas las actividades públicas para este lunes.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a las fuerzas de seguridad blindar la capital y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima. Además, se dispuso la cancelación temporal de cualquier festividad, feria, evento masivo o concentración pública programada para ayer domingo y hoy lunes, hasta contar con condiciones de seguridad, y se exhortó a los gobiernos municipales a reforzar la vigilancia preventiva en plazas públicas, centros recreativos y deportivos, bares y zonas de alta afluencia.

El mandatario estatal dijo que se registraron cinco enfrentamientos en diferentes regiones de la entidad, en los cuales cuatro sujetos que habían sido identificados fueron abatidos y se reportó la detención de dos personas que pretendían realizar la quema de autos. En estos hechos tres elementos de la Guardia Civil resultaron heridos y se encuentran estables.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno dijo que, en algunos puntos del estado, grupos delictivos quemaron vehículos y buscaron bloquear algunas vías de comunicación, situación que fue atendida por las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con medios locales, se reportaron al menos nueve bloqueos en distintos puntos, uno de ellos en el municipio de Armería, que generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad.

En Guanajuato la Secretaría de Seguridad y Paz informó que se registraron bloqueos y quemas en farmacias y tiendas de conveniencia, para un total de 55 incidentes en 23 de los 46 municipios del estado, con un saldo de 18 detenidos, lo que permitió evitar la quema de varios vehículos.

Los municipios involucrados fueron: Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Huanímaro, Santiago Maravatío y Acámbaro.

En Quintana Roo también se reportaron bloqueos y quema de negocios en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, sujetos armados incendiaron un vehículo sobre la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo Puerto.

De igual forma, se reportó la quema de un Oxxo en Tulum, mientras que en Cozumel igualmente fue quemada una tienda de Bodega Aurrerá, y en Playa del Carmen sujetos quemaron tres autos en la carretera Cancún- Leona Vicario.

En Guerrero, sujetos armados quemaron un tráiler cerca de la caseta La Venta, en dirección hacia Chilpancingo, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes locales, los hechos se reportaron cerca de las 10:00 horas en la carretera federal México-Acapulco, cuando los hombres armados bajaron al chofer para posteriormente bloquear la avenida y prenderle fuego al tráiler. El tráiler atravesado en la vía federal fue sofocado por los bomberos y la circulación tuvo que ser cerrada, lo que generó un caos vial.

Luego de que se reportaron los hechos violentos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó que los incidentes registrados fueron atendidos de manera inmediata y quedaron bajo control, sin que representaran riesgo para la ciudadanía.

La mandataria informó que, derivado de los acontecimientos registrados en el país tras los operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero se mantenía coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros del estado. Agregó que la Mesa de Seguridad Estatal se encontraba en sesión permanente y fueron desplegados operativos de captura inmediatos.

“He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos”, dijo en sus redes sociales.

Con diferentes matices, en los 20 estados afectados los ciudadanos se resguardaron en sus domicilios, para evitar las zonas de conflicto.

Episcopado llama a la calma y a la oración

Por Tania Gómez

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a la serenidad, la prudencia y la oración ante los brotes de violencia registrados en diversas regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo federal en Jalisco.

En un comunicado los obispos exhortaron a resguardarse en sus hogares, atender la información oficial y evitar la propagación de rumores que puedan generar mayor alarma.

“En medio de los momentos de violencia que se viven en diversas regiones de nuestro país, como reacción al operativo contra el líder de un grupo criminal, queremos hacernos cercanos a cada uno de ustedes, a sus familias y comunidades compartiendo su preocupación e invitándolos a la prudencia y oración”, señaló.

La CEM expresó su cercanía con las familias afectadas por los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y los episodios de violencia.

Los obispos informaron que se instruyó a las diócesis del país a comunicar cualquier incidencia relacionada con los hechos, a fin de elaborar un mapa de riesgo que permita generar indicadores para el cuidado de la población y mantener la necesaria coordinación con las autoridades conforme a la ley.

En su mensaje, la CEM convocó también a intensificar la oración comunitaria por la paz. “Que nuestra oración sea súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz; pero también compromiso para ser sembradores de reconciliación y fraternidad”, señala el texto.

El comunicado concluye con una encomienda a la Virgen de Guadalupe, a quien los obispos invocaron como “Reina de la Paz”.