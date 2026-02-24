Cuauhtémoc Cárdenas pide ‘abrir un diálogo muy amplio’ por reforma electoral.

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, pidió al Gobierno de México y a los legisladores abrir un diálogo sobre la propuesta de reforma electoral, cuya principal polémica es la de desaparecer la representación proporcional.

“Yo creo que habría que abrir un diálogo muy amplio y a partir de y pues ver qué es lo que se propone”, dijo el ingeniero tras la presentación del libro de su autoría titulado “Por una democracia progresista”.

Añadió que para la construcción de la iniciativa es muy importante conocer el punto de vista de las universidades y facultades, entre ellas las de Derecho y Ciencias políticas y Sociales.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum debe incluir la opinión de los partidos políticos.

El excandidato presidencial también hizo un llamado a que el diálogo no sea una simulación, debido a que se planteó la posibilidad de que no se le moviera una coma al proyecto electoral.

“Llamar al gobierno a que realmente abra la discusión y no sea una simulación porque decían los diputados que no le van a mover ni una coma”, dijo.

Asimismo, Cuauhtémoc Cárdenas deseó que las diferencias generadas a raíz de la eliminación de los legisladores de representación proporcional no conduzcan a enemistades.

Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la reforma electoral será presentada el miércoles 25 de febrero, debido a que se le realizaron algunos cambios.

Dichas modificaciones provocaron que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pidieran 24 horas para revisar los alcances de la propuesta del Gobierno de México.

“Mañana vamos a presentar la reforma electoral. Todavía ayer hicimos algunas modificaciones en el, pero mañana lo presentamos. Quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos”, indicó la mandataria federal.

Además, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, descartó que el proyecto corra un riesgo por la falta de consenso, pues se confía en que los 3 partidos de la coalición apoyen la propuesta.

En tanto, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, adelantó que varios integrantes de su partido han mostrado su apoyo a la propuesta de reforma electoral.

Por último, el senador destacó que Sheinbaum está realizando “un esfuerzo muy importante” para lograr la unidad en torno a una iniciativa que calificó como “de avanzada”, y subrayó que el objetivo es que todos los aliados caminen juntos hacia su aprobación.

JVR