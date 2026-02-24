¿Quién fue Iván Morales Corrales, el policía que sobrevivió al operativo contra el CJNG?

¿Quién fue Iván Morales Corrales, el policía que sobrevivió al ataque del CJNG?

Iván Morales Corrales fue un integrante de la Policía Federal que sobrevivió a uno de los ataques más fuertes registrados por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia fuerzas federales.

De acuerdo con medios locales, el ataque al que Iván Morales Corrales sobrevivió, que estaba dirigido a la extinta Policía Federal por parte del CJNG, fue el más fuerte registrado hasta el 2015.

El 1 de mayo del 2015 las fuerzas federales intentaron capturar al fundador y líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y durante este operativo se contó con la intervención de cuatro helicópteros.

Iván Morales Corrales viajaba a bordo de uno de estos cuatro helicópetos, y este fue derribado por miembros del CJNG, quienes posteriormente comenzaron a disparar en contra de quienes se encontraban a bordo de la aeroave.

Helicóptero derribado por el CJNG ı Foto: Especial

Durante este ataque los miembros del CJNG utilizaron un lanzacohetes RPG para poder derribar el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que este ataque resultó en una fuerte explosión.

De acuerdo con la información que se conoce, en dicho operativo ocho soldados y una agente de la Policía Federal perdieron la vida, mientras que el suboficial Iván Morales Corrales logró sobrevivir al ataque con quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo.

Iván Morales Corrales después de sobrevivir al ataque del CJNG

De acuerdo con Morales Corrales, su esposa y la noticia de que iba a ser padre por primera vez fueron su principal motivación para sobrevivir al ataque que dejó como resultado; además de las quemaduras externas, fracturas, la amputación de uno de sus brazos y múltiples daños en órganos internos.

Luego de sobrevivir al ataque propiciado por el CJNG en 2015, el suboficial Iván Morales Corrales fue condecorado en el Auditorio Nacional por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, esto durante el 90 aniversario de la Policía Federal.

Iván Morales Corrales, agente de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal ı Foto: Especial

Iván Morales Corrales asistió a la Corte de Distrito de Columbia para dar su testimonio sobre el ataque que sufrió por parte del CJNG durante el juicio en contra de Rubén Oseguera González, hijo de Oseguera Cervantes conocido bajo el alias “El Menchito”.

Iván Morales Corrales fue agente de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal; y su testimonio, que fue presentado de manera anónima, fue importante para la sentencia de cadena perpetua que recibió “El Menchito” en Estados Unidos.

El 30 de abril del 2025 Iván Morales Corrales fue asesinado junto a su esposa en Temixco, Morelos; y de acuerdo con la información que se conoce, fueron interceptado por personas armadas cuando viajaban a bordo de su camioneta.

Iván Morales Corrales durante el evento del 90 aniversario de la Policía Federal ı Foto: Especial

