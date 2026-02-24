Acto por el Día de la Bandera

Rosa Icela Rodríguez destaca abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades

Secretaria de Gobernación destacó este martes el abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en el Campo Marte

Al centro de la imagen, Rosa Icela Rodríguez.
Al centro de la imagen, Rosa Icela Rodríguez. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó este martes el abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en el Campo Marte.

“En el Día de la Bandera, la Presidenta @Claudiashein abanderó más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades, una iniciativa de @SEGOB_mx, @SEP_mx y @Defensamx1 para fomentar el respeto a nuestra enseña nacional.

“En el Campo Marte dijo a niñas, niños y jóvenes que cuando sostienen nuestro lábaro patrio levantan el corazón entero de la patria”, escribió la encargada de la política interior del país.

Rosa Icela Rodríguez estuvo presente en el evento realizado en la Ciudad de México.

