Rosa Icela Rodríguez destaca abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó este martes el abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en el Campo Marte.
“En el Día de la Bandera, la Presidenta @Claudiashein abanderó más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades, una iniciativa de @SEGOB_mx, @SEP_mx y @Defensamx1 para fomentar el respeto a nuestra enseña nacional.
“En el Campo Marte dijo a niñas, niños y jóvenes que cuando sostienen nuestro lábaro patrio levantan el corazón entero de la patria”, escribió la encargada de la política interior del país.
EU vuelve a atenuar alerta en México: retira llamado a ciudadanos en México a refugiarse
Rosa Icela Rodríguez estuvo presente en el evento realizado en la Ciudad de México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR