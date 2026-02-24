Rosa Icela Rodríguez destaca abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades

Acto por el Día de la Bandera

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó este martes el abanderamiento de más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en el Campo Marte.

“En el Día de la Bandera, la Presidenta @Claudiashein abanderó más de mil escoltas escolares y militares de 32 entidades, una iniciativa de @SEGOB_mx, @SEP_mx y @Defensamx1 para fomentar el respeto a nuestra enseña nacional.

“En el Campo Marte dijo a niñas, niños y jóvenes que cuando sostienen nuestro lábaro patrio levantan el corazón entero de la patria”, escribió la encargada de la política interior del país.

Rosa Icela Rodríguez estuvo presente en el evento realizado en la Ciudad de México.

