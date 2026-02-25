Emilio Barriga plantea modernizar la ASF y descarta continuidad automática

El exauditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación no pertenece a grupos ni a personas, sino que es una institución del Estado mexicano encargada de garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

Entrevistado tras registrarse como candidato a la titularidad del órgano fiscalizador, sostuvo que no ofrece continuidad, sino un plan de trabajo basado en el mandato constitucional, con el objetivo de construir una Auditoría Superior moderna y ejemplar.

“Quiero que la Auditoría Superior de la Federación sea la mejor de América Latina y un referente a nivel internacional”, expresó.

Barriga recordó que dejó la institución hace seis meses, donde se desempeñó como auditor especial del Gasto Federalizado. Señaló que el 17 de febrero se entregó el último informe de la Cuenta Pública 2024 y destacó que el 92% del monto susceptible de ser aclarado —casi 65 mil millones de pesos— correspondió a revisiones del gasto federalizado.

Indicó que el 85% de las auditorías practicadas actualmente por la ASF se concentran en ese rubro, por lo que consideró necesario equilibrar la carga hacia otras áreas del gasto federal. “La Auditoría Especial del Gasto Federalizado no debe cargar con el 90% del trabajo”, apuntó.

Como parte de su propuesta, planteó generalizar el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales en todas las áreas del órgano fiscalizador, proceso que —dijo— ya se impulsó en el área que encabezó.

Recordó que en 2018 se auditaba solo al 7% de los municipios del país y que al concluir su gestión se alcanzó el 45%, además de revisar la totalidad de municipios en 19 entidades federativas.

Sobre el proceso de designación, aseguró que existe “piso parejo” y confianza en la transparencia de la convocatoria, cuyo registro concluirá el sábado a las 12 de la noche. Señaló que la Comisión de Vigilancia lleva a cabo el procedimiento.

Respecto a otros aspirantes como María de la Luz Mijangos y José Juan Serrano, afirmó que todos tienen derecho a participar y que la contienda debe desarrollarse en igualdad de condiciones.

“Todos estamos en la misma circunstancia y lo único que les deseo es mucha suerte”, concluyó.

