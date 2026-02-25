Hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes del narco: Trump

La zar antidrogas de EU, Sara Carter (de rosa) y el embajador Ronald Johnson (a su der.), ayer, junto con Ernestina Godoy, Ricardo Trevilla, Raymundo Morales, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch.

Sin mencionarlo por su nombre o sus alias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de su país, el mandatario dedicó unas palabras al operativo que condujo a la muerte de uno de los objetivos prioritarios tanto para México como para su país, en el que tampoco se refirió a las autoridadeds mexicanas.

“También hemos eliminado a uno de los más siniestros cabecillas de los cárteles como todos vieron ayer”, dijo sobre la operación que llevó a cabo el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que contó con apoyo de inteligencia estadounidense.

En el contexto del combate del crimen organizado y el tráfico de drogas, el mandatario estadounidense recordó que su Gobierno nombró a los cárteles como organizaciones terroristas que, dijo, han tenido presencia en partes de Estados Unidos y México.

“Por años, grandes partes de nuestro territorio, incluyendo grandes partes de México, realmente muy grandes partes de México, han sido controladas por cárteles de la droga asesinos, por eso designé a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva”, puntualizó.

Más temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que los cárteles mexicanos enfrentarán “graves consecuencias” si llegan a poner en riesgo a ciudadanos estadunidenses, aun cuando Washington confirmó ayer que no tiene constancia de ciudadanos estadunidenses heridos, secuestrados o fallecidos en la ola de violencia registrada en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

“En este momento, no tenemos constancia de ningún informe sobre estadunidenses heridos, secuestrados o asesinados, y los cárteles de la droga mexicana saben que no deben tocar ni un solo pelo a ningún estadunidense o pagarán graves consecuencias bajo este presidente (Trump)”, declaró en conferencia.

La vocera de Trump añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “trabajando activamente para garantizar la seguridad de los estadunidenses varados en México y que están totalmente al tanto de la situación”.

A propósito, la Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta de refugio que emitió para sus ciudadanos frente a la situación de violencia que se dio tras la captura de El Mencho: “Ya no se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en sus hogares”.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la representación diplomática informó que, en México, “el transporte público y los negocios continúan regresando a sus operaciones normales tras una operación de las autoridades que tuvo lugar el 22 de febrero”.

La embajada también detalló que los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad en Guadalajara y muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados en Puerto Vallarta.

“Ambos aeropuertos están seguros y hay servicios disponibles. Si su vuelo directo a Estados Unidos es cancelado, podría considerar reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense”, informó.

En cuestión del transporte vía terrestre, “no tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en Jalisco (incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no han sido reabiertas por completo”.

Por separado, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, informó que las aerolíneas de ese país retomarían sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, a partir de ayer.

La diplomática señaló que hay 55 mil de sus connacionales registrados en México a través del servicio de Registro de Canadienses en el Extranjero, muchos de ellos en ese destino turístico.

Zar antidrogas felicita a México

Por Yulia Bonilla

La zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, se reunió con funcionarios mexicanos a quienes extendió una felicitación por el operativo que llevó a la ejecución del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera.

La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas llegó a Palacio Nacional, junto al embajador Ronald Jonhson, se reunieron con los titulars de las secretarías de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.

“(Ambos) e reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para felicitarlos por la exitosa operación contra Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, quien lideró el CJNG, una organización terrorista extranjera responsable del tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos y de amenazar nuestra seguridad nacional”, dijo en un comunicado la oficina.

“Bajo la dirección del presidente Trump, trabajamos día y noche para garantizar la seguridad de nuestra nación mientras trabajamos con nuestros homólogos mexicanos para eliminar los cárteles y el tráfico de drogas ilegales.

México prueba a EU que no hace falta intervenir

› Por Alejandro Galindo y Alan Gallegos

Al eliminar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “ha demostrado que la cooperación y el intercambio de inteligencia pueden producir los resultados que (Donald) Trump desea”, señaló esta semana un análisis de la organización independiente International Crisis Group (ICG), considerada entre las principales fuentes de asesoramiento sobre prevención de conflictos en Estados Unidos.

De acuerdo con el ICG, el operativo a gran escala desplegado el pasado domingo también representó una prueba de que “las tropas mexicanas están equipadas para abatir objetivos de alto valor”.

El Dato: El saldo del operativo es de 62 personas muertas, de las cuales 34 fueron criminales, 25 guardias nacionales (todos ellos en Jalisco), dos elementos locales y una civil.

En un artículo publicado el lunes, el ICG consideró que la muerte de El Mencho “dio a Sheinbaum una victoria con Washington” que coloca a su Gobierno en mejores condiciones diplomáticas con la administración Trump.

“Es probable que la operación del domingo fortalezca la posición negociadora de Sheinbaum en las conversaciones en curso con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a los cárteles en tierra y, según se dice, ha exigido una participación directa de Estados Unidos en las operaciones terrestres en México”, indica.

La organización no gubernamental advirtió, no obstante, que “la captura de un importante criminal no evitará que el Gobierno (mexicano) sufra consecuencias desastrosas”, al señalar el desafío que implica contener la reacción del CJNG, “que podría ser prolongada”.

“El Mencho no dejó un heredero claro, y los líderes restantes podrían disputarse el control. El Cártel Jalisco también está involucrado en disputas territoriales activas con diversos grupos locales, especialmente en Guanajuato y Michoacán. Estos grupos más pequeños podrían aprovechar esta oportunidad para intentar obtener ventaja.

“Si bien la muerte de El Mencho le dio a Sheinbaum una victoria con Washington, no está claro que su asesinato contribuya al objetivo final de pacificar México”, concluye el artículo.

Este martes, la agencia Reuters describió “la redada militar mexicana” contra el principal líder del CJNG, como “la mayor apuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento”, al duplicar “su histórica ofensiva contra los grupos del crimen organizado más poderosos del país”.

La agencia de noticias, con sede en Reino Unido, calificó el operativo del domingo como “la mayor operación relacionada con la seguridad en México en al menos una década (que además), marca un posible punto de inflexión en la guerra del país contra los cárteles”.

Para Sheinbaum, añade el medio, “la redada fue una forma eficaz de enviar a Washington la señal de que puede llevar a cabo operaciones sofisticadas contra los criminales más poderosos del país sin tropas estadounidenses sobre el terreno”; sin embargo, como advierte el ICG, “la operación también corre el riesgo de provocar una reacción violenta contra la líder popular si la violencia se descontrola”.

ESCENARIOS. Sobre esta última preocupación también reflexiona el periodista experto en crimen organizado, Óscar Balderas. En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, enlistó tres escenarios que podrían darse tras la caída de El Mencho, en manos de las Fuerzas Armadas.

Balderas basó su teoría en el antecedente que vivió México con la traición a Ismael El Mayo Zambada, quien fue secuestrado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y entregado a Estados Unidos.

El periodista especializado recordó que este hecho desencadenó una serie de bloqueos como reacción entre otras facciones del Cártel de Sinaloa que después se detuvieron.

“Tuvimos 46 días de calma, pero después nos reventó en la cara la guerra en Sinaloa entre estos grupos. Es un antecedente que nos sirve para pensar (en o que podría ocurrir).

“No significa que salimos del peligro, sino que las estructuras negocian, están viendo si pueden ponerse de acuerdo para una sucesión ordenada y, en caso de que no lo logren, podríamos ver una escalada en la violencia”, y dijo que ésta, incluso sería de mayores dimensiones.

En este sentido, dijo Balderas que el primer escenario en torno la sucesión y liderazgo del CJNG —y el que toma mayor fuerza— es que el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia, se quede al frente de toda la estructura, ya que Rubén Oseguera González, hijo del capo, y quien fuera considerado el principal heredero del CJNG, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Un segundo escenario, dijo, el más peligroso, es que otro miembro muy destacado del Cártel Jalisco, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, reclame el liderazgo y se confronte con el grupo afín a Juan Carlos Valencia.

“Ahí se ve el segundo escenario, que puede ser que ambas fracciones se rompan y entren en conflicto como fue en Sinaloa, con los hijos de El Mayo Zambada y de El Chapo”, dijo.

El especialista añadió que un tercer escenario, menos probable, es que al CJNG le ocurra lo mismo que al grupo criminal conocido como Los Zetas, cuyos miembros más destacados fueron neutralizados por las autoridades mexicanas y se encaminaron a una “pulverización muy rápida”.

FA iban por El Mencho, no para ultimar a nadie

› Por Yulia Bonilla

El operativo realizado por parte de las Fuerzas Armadas para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien terminó abatido, nunca tuvo como objetivo ejecutar a ninguna persona, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al aclarar que se actuó conforme a la ley.

Ante los supuestos comentarios con los que críticos al gobierno aseguraron que la operación realizada este fin de semana contra el capo jalisciense representó un reconocimiento a la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, la mandataria federal negó tal relación y sostuvo que su plan en esta materia no ha sido modificado.

El Dato: la guerra contra las drogas en México incrementó la violencia con más de 70 mil muertes relacionadas con el crimen organizado en el sexenio de Calderón (2006-2012).

Sheinbaum aseguró que durante el operativo los militares involucrados respondieron al ataque que los criminales emprendieron en su contra y, en este contexto, fue que Nemesio Oseguera resultó herido, pero fue durante su traslado que murió.

“La Estrategia de Seguridad no ha cambiado” aseguró la mandataria al detallar que: “ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, son atacados los miembros del Ejército y responden, y en el traslado fallece. Pero nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante… Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona… No, no. Lamentablemente, en el operativo, fueron atacadas las fuerzas federales”.

En contraste, consideró que las acciones emprendidas durante el gobierno calderonista se cometieron fuera de la ley y se hizo uso ilegal de las Fuerzas Armadas: “No había una ley que las protegiera y esa fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ilegítimo; pero al final lo operó como presidente. Es ilegítimo porque llegó con un fraude. Entonces, él actuó fuera de la ley todo el tiempo”.

Respecto a la reacción que los criminales mantuvieron tras la ejecución de El Mencho, reportó que, este lunes, hubo otros siete bloqueos carreteros que fueron atendidos por las autoridades y aseguró que la situación mejorará con la presencia de las fuerzas federales en todo el país.

“Ya ayer, ya fue bastante menos y hoy esperamos que se normalice ya, toda la actividad. Y hay más presencia —particularmente en Jalisco, en algunas zonas de Michoacán— de la Guardia Nacional, del propio Ejército, de Marina también en las costas. Y trabajando todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país”, aseveró.

Consultada sobre el impacto de esta situación para la realización del mundial que tendrá entre sus sedes al estado de Jalisco, afirmó que se tienen todas las garantías para su realización y que no existe ningún riesgo para ninguna persona que visite al país: “Todas, todas las garantías, todas las garantías”, afirmó.

Asimismo, la Presidenta descartó tener en puerta la realización de un plan específico para el estado de Jalisco: “No. Es el programa que estamos siguiendo y el fortalecimiento de la atención a los jóvenes, que es lo que estamos presentando el día de hoy, que ya venía desde hace tiempo”.

Aclaró que la reunión que encabezó el lunes junto al Gabinete Federal y ampliado en Palacio Nacional estaba convocada con otros motivos, como parte de una junta bimestral en donde se exponen los avances y se plantean las metas de cada dependencia.

Decesos

Personas que murieron en operativo militar.

25 Guardia Nacional

30 integrantes del CJNG

15 efectivos de las corporaciones estatales y locales de Michoacán

1 custodio

1 mujer civil

1 elemento de la Fiscalía estatal

FICHA de recompensa de Nemesio Oseguera ofrecida por las autoridades de Estados Unidos en imagen de archivo ı Foto: Especial

Casi 70% califica bien operativo contra CJNG

› Redacción

La mayoría de los mexicanos califica favorablemente el operativo realizado por las Fuerzas Armadas y de seguridad que condujo a la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los más buscados del país.

De acuerdo con una encuesta publicada por De las Heras Demotecnia, 69 por ciento de adultos consultados otorgó a la operación militar del pasado domingo calificaciones de 8, 9 y 10, en una escala del cero al 10.

El Dato: Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 63.8% de la población mayor de edad consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

El 14 por ciento de los participantes en el sondeo valoró el golpe contra el Cártel Jalisco con puntuaciones regulares: 6 y 7, y una minoría de ocho por ciento evaluó con calificaciones reprobatorias, de 0 a 5, el dispositivo en el que murieron 60 personas, entre miembros de la delincuencia organizada y elementos federales.

Entre los datos relevantes de este ejercicio destaca que casi la mitad de los encuestados, el 48 por ciento, dijo que tras la caída de El Mencho mejoró la opinión que tenía de la Presidenta Claudia Sheinbaum y siete por ciento dijo que se mantenía igual de bien. El 20 por ciento de consultados dijo que empeoró.

En términos generales, el 88 por ciento de las personas en la encuesta comentó que estaba al tanto de los hechos que se registraron el 22 de febrero en Jalisco, solo el 12 por ciento dijo que no tenía conocimiento del tema.

Los datos reflejados dejan ver el pulso ciudadano alrededor de la estrategia de seguridad de la administración Sheinbaum, que también ha sido reconocida por especialistas como un golpe de timón a la política de “abrazos no balazos” que permeó durante la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La caída de El Mencho también ha sido considerada como la mayor apuesta en materia de seguridad de la Presidenta Sheinbaum y la operación contra el crimen organizado más relevante en la última década.

Mejora de opinión ı Foto: Especial

ASÍ OPINA LA GENTE ı Foto: Especial

Tras caída del capo bajan homicidios

› Por Tania Gómez

El lunes 23 de febrero de 2026 quedará marcado en las estadísticas de seguridad del país como uno de los días menos violentos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reportar una de las cifras diarias de homicidios más bajas en lo que va del año y también en lo que va de la actual administración.

De acuerdo con el reporte preliminar de homicidios dolosos que publica diariamente el Gabinete de Seguridad, esa fecha, un día después del operativo que derivó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron apenas 34 asesinatos en todo el territorio nacional.

La cifra es apenas superior a los 31 homicidios contabilizados el pasado 5 de febrero, fecha que hasta ahora ostenta el título del día menos violento en los 16 meses de gestión de la Presidenta Sheinbaum, y del 31 de enero, cuando se reportaron igualmente 34 casos.

Un auto fue incendiado en Cancún, Quintana Roo, tras el deceso de El Mencho, el domingo. ı Foto: Especial

El contraste es aún más significativo si se consideran los días previos: entre el 19 y el 21 de febrero, el país registró 63, 66 y 61 homicidios respectivamente, cifras que reflejan la escalada de violencia que antecedió al operativo contra el máximo líder del CJNG.

Aunque en sus reportes, el Gabinete de Seguridad aclara que se trata de registros preliminares, mismos que están sujetos a la determinación jurídica de las procuradurías y/o fiscalías generales de las 32 entidades federativas, en la carpeta del 22 de febrero, el día en que El Mencho fue abatido, se reportan 45 homicidios dolosos, inferior a los 60 asesinatos que, de acuerdo con las autoridades federales, ocurrieron sólo en el operativo que terminó con la caída del líder del Cártel Jalisco.

Avanza Jalisco a la normalidad aunque con focos encendidos

› Por Alan Gallegos

Dos días después del operativo que llevó a la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el estado de Jalisco avanzó pausadamente a la normalidad, aunque aún con algunos focos de violencia encendidos y servicios que se regularizaban parcialmente.

El gobernador Pablo Lemus anunció que se acordó con la Mesa de Seguridad levantar el código rojo para normalizar las actividades en todo el estado.

Sin embargo, dijo que la Mesa de Seguridad se mantendría en sesión permanente para atender los incidentes que pudieran presentarse.

El Dato: ANTE LOS HECHOS registrados en Jalisco, el Gobierno de Tlajomulco determinó solicitar la cancelación de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería FICC Tlajo 2026.

El código rojo hace referencia a que se activó el domingo pasado un grado mayor de comunicación y de coordinación policial, ante una amenaza y un estado de alerta, en este caso derivada del operativo en contra del CJNG.

Además, ayer se acordó mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para mantener presencia en todo el estado, en especial las carreteras federales y estatales.

El gobernador Lemus también informó que la operación del sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara se restableció por completo, aunque con falta de unidades, y los sistemas Mi Macro, así como las líneas de Tren Ligero, operaron en su totalidad desde la primera hora del martes.

HAY AÚN autos siniestrados en algunos puntos del estado. ı Foto: Cuartoscuro y especial

83 por ciento de bloqueos habían retirado ayer en Jalisco

El sector productivo de Jalisco informó que todas las empresas del estado operaron en su totalidad y los sectores como la industria, el comercio, turismo y servicios se reactivaron.

“Este avance nos permite continuar con paso firme en la recuperación de la vida laboral y económica del estado. Reconocemos y valoramos el trabajo que hace el Gobierno de Jalisco junto con las dependencias de seguridad, quienes brindan condiciones para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades con confianza”, mencionó en un comunicado firmado por las distintas cámaras empresariales de la entidad.

Este miércoles se reanudan las clases en todos los niveles educativos del estado, en sus sectores público y privado.

El Tip: EL GOBERNADOR de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que a partir de hoy se reactivan las actividades culturales, religiosas, deportivas y de entretenimiento en todo el estado.

AISLADA INESTABILIDAD. No obstante lo anterior, por tercer día consecutivo, durante la madrugada del martes se reportaron enfrentamientos, narcobloqueos y vehículos incendiados en los municipios de Tonaya, Cihuatlán, Tecolotlán, Autlán, San Juan de los Lagos, Chiquilistlán, El Grullo y Puerto Vallarta.

La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Autlán señaló que durante la madrugada de este martes fueron reportados cuatro bloqueos en las carreteras federales 80 y en la que dirige hacia el municipio de El Grullo, con incendio de vehículos.

A las 4 de la madrugada, las autoridades municipales informaron que, en coordinación con personal del 102 Batallón de Infantería y Protección Civil de Autlán y Maquinaria, fueron retirados todos los vehículos calcinados de las vías de circulación.

El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, pidió a los habitantes resguardarse y todavía no salir de sus casas, debido a los actos violentos que se reportaron en la madrugada.

Durante la mañana, el municipio de Autlán informó que seis carreteras permanecían cerradas y tres estaban parcialmente libres.

El alcalde de Chiquilistlán, Álvaro González Alvarado, informó que la mañana de este martes se registraron nuevos bloqueos con autos incendiados, específicamente en la carretera Capula y la carretera hacia Colotepec.

“Les estaremos informando oportunamente en cuanto quede liberado el paso. Se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por estas zonas y mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones”, refirió.

En Cihuatlán hubo también bloqueos en Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, en la colonia Centro. En este punto se localizaron cuatro vehículos incendiados, dos de ellos de carga y dos particulares.

En el municipio de El Grullo quemaron vehículos en la carretera El Grullo-Autlán, a la altura del puente con salida a Ayuquila, y en Puerto Vallarta se reportó el incendio de un auto en la colonia Los Tamarindos y otro en la colonia 12 de Octubre.

LOS SINIESTROS. El secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que los ataques incendiarios ocurridos tras el operativo contra El Mencho en Tapalpa el domingo pasado han dejado más de 500 vehículos afectados.

“Son más de 500. Actualmente tenemos contabilizados poco más de 150 vehículos que hemos retirado y estamos hablando de 470 puntos aproximadamente que se retiraron los vehículos hacia un costado para poder liberar la vialidad, tanto en carreteras como avenidas”, declaró el funcionario.

“Hay algunos vehículos que son grandes; entonces, son pocas las grúas que existen en zona metropolitana y el estado disponibles para poder retirar este tipo de camiones pesados”, refirió, para explicar por qué es que muchos automóviles y camiones continúan en los puntos obstruidos de la geografía estatal.

De acuerdo con el alto mando del estado de Jalisco, ayer todas las carreteras estaban ya liberadas.

“Están por un costado; por eso, si la gente circula y ve estos camiones, no los hemos retirado porque precisamente vamos avanzando poco a poco, sobre todo en el interior del estado, retirándolos para llevarlos a los diferentes depósitos vehiculares autorizados, pero todos los caminos y todas las carreteras están liberadas”, afirmó.