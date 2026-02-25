Kenia López garantiza debate ‘transparente y legal’ sobre reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la eventual discusión de la reforma electoral enviada por la titular del Ejecutivo federal se realizará con total transparencia, apertura y apego a la legalidad, en caso de que San Lázaro funja como Cámara de origen.

Entrevistada previo a la Sesión Solemne con motivo del Día del Ejército Mexicano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora subrayó que, una vez que la iniciativa —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— cuente con articulado y llegue formalmente al Congreso, se garantizará un debate público para que la ciudadanía conozca la postura de cada legislador.

“Estamos hablando de la democracia de nuestro país, de la representación de 134 millones de mexicanos. Si esta iniciativa llega a la Cámara de Diputados como Cámara de origen, será un debate transparente, público y apegado a la legalidad”, afirmó.

A título personal, López Rabadán sostuvo que cualquier reforma electoral debe poner en el centro el combate a la injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.

“Hoy lo que más les importa a los mexicanos es la seguridad. Debe ser prioridad generar condiciones para que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, no pague campañas y no se sienta dueño de diputados, alcaldes o gobernadores”, enfatizó.

Indicó que existe una exigencia nacional para frenar la violencia, las extorsiones y la influencia de los cárteles en la vida pública, por lo que, si se modifican las leyes electorales, deben contemplarse mecanismos eficaces para impedir que recursos ilícitos financien candidaturas.

“Si va a haber una reforma electoral, debe ser para que esos delincuentes se detengan, se castiguen y no se permita más que intenten hacer gobierno desde las sombras”, agregó.

Cuestionada sobre el nuevo esquema propuesto para la elección de legisladores plurinominales, la diputada señaló que el debate deberá darse en comisiones y eventualmente en el Pleno, pero subrayó que la prioridad debe ser garantizar la representación tanto de mayorías como de minorías.

“Millones de mexicanos que votaron por una opción política y no ganaron también deben tener representación. Pagan impuestos, tienen voz y deben tener representantes”, sostuvo.

Respecto al calendario, explicó que primero deberá definirse si la Cámara de Diputados será Cámara de origen o revisora. En caso de iniciar el trámite en San Lázaro, el proyecto sería turnado a comisiones para su análisis y posteriormente al Pleno; si se trata de una reforma constitucional, también requerirá la aprobación de los congresos estatales.

“Falta camino por recorrer, pero estoy absolutamente segura de que el debate será institucional, plural y apegado a la legalidad, porque eso es lo que se merece México”, reiteró.

La prioridad para los legisladores en la reforma electoral debe ser que el crimen organizado saque las manos de las campañas.



Si vamos a reformar las leyes electorales que sea para evitar que los delincuentes no se sientan dueños de diputados, alcaldes o gobernadores.



