México prueba a EU que no hace falta intervenir

Al eliminar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “ha demostrado que la cooperación y el intercambio de inteligencia pueden producir los resultados que (Donald) Trump desea”, señaló esta semana un análisis de la organización independiente International Crisis Group (ICG), considerada entre las principales fuentes de asesoramiento sobre prevención de conflictos en Estados Unidos.

De acuerdo con el ICG, el operativo a gran escala desplegado el pasado domingo también representó una prueba de que “las tropas mexicanas están equipadas para abatir objetivos de alto valor”.

El Dato: El saldo del operativo es de 62 personas muertas, de las cuales 34 fueron criminales, 25 guardias nacionales (todos ellos en Jalisco), dos elementos locales y una civil.

En un artículo publicado el lunes, el ICG consideró que la muerte de El Mencho “dio a Sheinbaum una victoria con Washington” que coloca a su Gobierno en mejores condiciones diplomáticas con la administración Trump.

“Es probable que la operación del domingo fortalezca la posición negociadora de Sheinbaum en las conversaciones en curso con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a los cárteles en tierra y, según se dice, ha exigido una participación directa de Estados Unidos en las operaciones terrestres en México”, indica.

La organización no gubernamental advirtió, no obstante, que “la captura de un importante criminal no evitará que el Gobierno (mexicano) sufra consecuencias desastrosas”, al señalar el desafío que implica contener la reacción del CJNG, “que podría ser prolongada”.

“El Mencho no dejó un heredero claro, y los líderes restantes podrían disputarse el control. El Cártel Jalisco también está involucrado en disputas territoriales activas con diversos grupos locales, especialmente en Guanajuato y Michoacán. Estos grupos más pequeños podrían aprovechar esta oportunidad para intentar obtener ventaja.

“Si bien la muerte de El Mencho le dio a Sheinbaum una victoria con Washington, no está claro que su asesinato contribuya al objetivo final de pacificar México”, concluye el artículo.

Este martes, la agencia Reuters describió “la redada militar mexicana” contra el principal líder del CJNG, como “la mayor apuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento”, al duplicar “su histórica ofensiva contra los grupos del crimen organizado más poderosos del país”.

La agencia de noticias, con sede en Reino Unido, calificó el operativo del domingo como “la mayor operación relacionada con la seguridad en México en al menos una década (que además), marca un posible punto de inflexión en la guerra del país contra los cárteles”.

Para Sheinbaum, añade el medio, “la redada fue una forma eficaz de enviar a Washington la señal de que puede llevar a cabo operaciones sofisticadas contra los criminales más poderosos del país sin tropas estadounidenses sobre el terreno”; sin embargo, como advierte el ICG, “la operación también corre el riesgo de provocar una reacción violenta contra la líder popular si la violencia se descontrola”.

ESCENARIOS. Sobre esta última preocupación también reflexiona el periodista experto en crimen organizado, Óscar Balderas. En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, enlistó tres escenarios que podrían darse tras la caída de El Mencho, en manos de las Fuerzas Armadas.

Balderas basó su teoría en el antecedente que vivió México con la traición a Ismael El Mayo Zambada, quien fue secuestrado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y entregado a Estados Unidos.

El periodista especializado recordó que este hecho desencadenó una serie de bloqueos como reacción entre otras facciones del Cártel de Sinaloa que después se detuvieron.

“Tuvimos 46 días de calma, pero después nos reventó en la cara la guerra en Sinaloa entre estos grupos. Es un antecedente que nos sirve para pensar (en o que podría ocurrir).

“No significa que salimos del peligro, sino que las estructuras negocian, están viendo si pueden ponerse de acuerdo para una sucesión ordenada y, en caso de que no lo logren, podríamos ver una escalada en la violencia”, y dijo que ésta, incluso sería de mayores dimensiones.

En este sentido, dijo Balderas que el primer escenario en torno la sucesión y liderazgo del CJNG —y el que toma mayor fuerza— es que el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia, se quede al frente de toda la estructura, ya que Rubén Oseguera González, hijo del capo, y quien fuera considerado el principal heredero del CJNG, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Un segundo escenario, dijo, el más peligroso, es que otro miembro muy destacado del Cártel Jalisco, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, reclame el liderazgo y se confronte con el grupo afín a Juan Carlos Valencia.

“Ahí se ve el segundo escenario, que puede ser que ambas fracciones se rompan y entren en conflicto como fue en Sinaloa, con los hijos de El Mayo Zambada y de El Chapo”, dijo.

El especialista añadió que un tercer escenario, menos probable, es que al CJNG le ocurra lo mismo que al grupo criminal conocido como Los Zetas, cuyos miembros más destacados fueron neutralizados por las autoridades mexicanas y se encaminaron a una “pulverización muy rápida”.