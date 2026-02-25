PVEM definirá hasta el lunes posición sobre reforma electoral presentada por Sheinbaum

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que su fracción no adoptará una postura definitiva sobre la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta recibirla formalmente en el Congreso el próximo lunes, y exigió que el proceso legislativo no sea fast track.

“Son las reglas electorales con las que se habrán de definir las futuras elecciones”, advirtió Manuel Velasco para justificar la cautela de su partido.

Manuel Velasco reconoció que, en términos generales, la propuesta les parece positiva, aunque al ser cuestionado sobre la posibilidad de votar en contra de algunos de sus contenidos específicos, no la descartó.

“Yo creo que el planteamiento que hace hoy la presidenta tiene muchas cosas muy buenas”, declaró Manuel Velasco, pero admitió que hay temas que requieren un análisis más detallado antes de tomar una decisión.

Uno de los puntos que generó mayor debate al interior de la bancada Verde es la reducción del número de senadores. Velasco señaló que la propuesta implicaría la desaparición de 32 escaños y advirtió que es necesario analizar cómo quedaría conformado el Senado con base en la última votación antes de tomar una decisión.

Sobre el financiamiento a los partidos políticos, Manuel Velasco reveló que el Verde había propuesto en las mesas de trabajo de la Secretaría de Gobernación un recorte incluso mayor al 25 por ciento contemplado en la reforma, pero con una condición: que fuera igual para todos.

“Nosotros estamos de acuerdo en que incluso se bajara más del 25 por ciento, pero que fuera de manera equitativa para todos los partidos políticos, ya que si todos tenemos la misma cantidad de recursos en el proceso electoral, se genera mayor equidad en la contienda”, explicó Manuel Velasco. Sin embargo, esa propuesta no fue retomada por la presidenta.

Ante el señalamiento de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que ella ya cumplió con enviar la reforma y que corresponde al Congreso aprobarla o rendir cuentas ante la ciudadanía, Manuel Velasco reiteró que el PVEM ha sido aliado firme del gobierno.

“Nosotros hemos sido firmes aliados del proyecto de la presidenta de México desde que estuvo en su campaña”, subrayó Manuel Velasco, y aseguró que buscarán llegar al lunes con una posición unificada al interior de la fracción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR