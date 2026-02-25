Tationil Plus: ¿Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta el medicamento que usaba ‘El Mencho’?

¿Qué es el medicamento de "El Mencho"?

Este domingo 22 de febrero las fuerzas federales abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dutante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes fue localizado durante este operativo en una cabaña ubicada en Tapalpa Country Club, que se encuentra ubicado en medio de la naturaleza y alejado de la ciudad.

Dentro de la cabaña en la que se encontraba refugiado “El Mencho”, se encontró una caja de Tationil Plus de tres mil miligramos, un medicamento que estaba en refrigeración y contenía las indicaciones de uso.

Tapalpa Country Club ı Foto: Captura de pantalla

Información del Tationil Plus 3000 MG

La caja de Tationil Plus de tres mil miligramos encontrada dentro de la cabaña en la que se ubicó a “El Mencho” es la presentación que se puede administrar vía intravenosa e intramuscular.

Este medicamento es glutatión reducido (GSH), un antioxidante endógeno y tripéptido de glutamato, cisteína y glicina; y vitamina C, que está desarrollado por Swiss Healthcare Pharmaceutical Ltd.

Estas ampolletas neutralizan los radicales libres y protegen contra el daño celular, ayudan para que el hígado pueda eliminar toxinas y xenobióticos, refuerza el sistema inmune y las defensas contra infecciones.

El glutatión también mejora el rendimiento muscular, favorece el aumento de los niveles de GHS, pues estos niveles disminuyen cuando se tiene una mala nutrición, por toxinas o por el estrés.

Tationil Plus 3000 MG ı Foto: Captura de pantalla

Además de las funciones para salud, este medicamento también se utiliza de manera estética, pues se puede aplicar para blanquear la piel; además, también cuenta con propiedades antienvejecimiento.

En la caja que se encontró en la cabaña donde se encontraba Oseguera Cervantes se pueden leer las siguientes indicaciones de aplicación:

“En la primer semana 1 el martes y 1 el jueves. Siguiente semana 1 el miércoles. Siguientes 2 semanas 1 el miércoles. Los otros 15 días otra el miércoles, los otros 15 días 1 más el miércoles.” se lee en la cinta pegada sobre la caja.

De acuerdo con Swiss Healthcare Pharmaceutical Ltd, la presentación que se encontró en refrigeración contiene “6 viales de 3000 mg de glutatión reducido liofilizado y 6 ámpulas de diluyente (500mg de ácido ascórbico – vitamina C).”

Caja de medicamento encontrado en la cabaña de "El Mencho" ı Foto: Valente Rosas / Especial La Razón

Un artículo de la revista BMC, apunta que este medicamento “reducido combinado con entecavir mejora significativamente la función hepática, reduce la fibrosis hepática y mejora la depuración del ADN del VHB en pacientes con hepatitis B crónica sin aumentar las reacciones adversas.”

Este medicamento está contraindicado para mujeres que estén embarazadas o lactando, personas con asma, personas que tengan alguna reacción alérgica al compuesto, y su precio oscila entre los 6 mil 250 pesos y los 9 mil pesos mexicanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.