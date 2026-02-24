Trump atribuye a EU la muerte de ‘El Mencho’: ‘hemos derrocado a uno de los capos más siniestros’

Donald Trump atribuyó a Estados Unidos la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien perdió la vida el 22 de febrero tras resistirse a ser capturado por autoridades mexicanas durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

“También hemos derrocado a uno de los capos del cártel más siniestros de todos, lo vieron ayer”, dijo el republicano este martes durante su discurso del estado de la Unión, durante el que recordó que, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, el 19 de febrero de 2025 designó al CJNG como una “organización terrorista extranjera”.

Sin embargo, desde el 22 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reconoció la cooperación de autoridades estadounidenses, aunque precisó que únicamente proporcionaron “información complementaria” para la acción militar.

“... para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, informó la Defensa.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Un día después, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que la colaboración con Estados Unidos se acotó al intercambio de información que, sumada a la inteligencia militar de instituciones mexicanas, permitió establecer la ubicación exacta a “El Mencho”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en el operativo únicamente participaron elementos del Ejército mexicano .

“En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, pero toda la operación, desde su planeación, es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, aclaró durante su conferencia matutina del 23 de febrero.

Por separado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió a las autoridades mexicanas por “la exitosa ejecución” de la operación militar, y destacó que Estados Unidos proporcionó “apoyo de inteligencia” para asistir en el operativo contra “El Mencho”.

En el mismo sentido se expresó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien reconoció “el valor y la pronta actuación” de las autoridades mexicanas y afirmó que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad ”.

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

Antes de la muerte de “El Mencho”, la DEA (sigla en inglés para la Administración para el Control de Drogas) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr