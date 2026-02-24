Discurso del estado de la Unión 2026 EN VIVO: Donald Trump habla ante el Congreso hoy

Donald Trump ofrece su discurso del estado de la Unión.

Donald Trump ofrece este martes 24 de febrero el primer discurso del estado de la Unión de su segunda presidencia, una suerte de informe de gobierno ante el Congreso de Estados Unidos.

El mensaje a la nación se trata de una tradición política en Washington, con el que, además de exponer desde el Capitolio el trabajo del gobierno, traza el rumbo de la administración en turno.

Para Donald Trump, su discurso coincide con las elecciones intermedias previstas para noviembre y con un nivel de aprobación general estimada en 36 por ciento, según una encuesta de CNN.

cehr