Beca Rita Cetina Primaria y Secundara: Estos son los requisitos para 2026

La Beca Rita Cetina está dirigida a las y los estudiantes de primarias y secundarias públicas, y tiene la finalidad de garantizas la permanencia escolar y disminuir la deserción académica por falta de recursos.

El registro para recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria debe ser realizado por las madres, padres o tutores de las y los estudiantes en línea.

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos a que se depositan bimestralmente a los estudianes de secundaria, mientras que a los estudiantes de primaria brinda un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos.

Requisitos para la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales siempre y cuando solamente se cuente con un miembro de la familia inscrito en secundaria, y en caso de que existan dos o más alumnos, se brindan 700 pesos adicionales por cada uno.

En caso de las y los estudiantes de primaria, estos reciben un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, con la finalidad de que las familias cuenten con un respaldo económico para comprar uniformes y útiles escolares.

Las y los estudiantes de primaria y preescolar que recibían una beca en 2025 o antes, pueden recibir su pago de mil 900 pesos bimestrales siempre y cuando no hayan tenido baja.

Para poder recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina solamente se requiere que las o los estudiantes de primaria o secundaria estén inscritos en una escuela pública en la modalidad escolarizada, y esta debe estar ubicada en una localidad prioritaria.

Cómo recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina

Para poder recibir la Beca Rita Cetina de primaria se requiere asistir a las Asambleas Informativas que se realizan en las escuelas primarias públicas, ya que en estas se brinda toda la información y pasos para poder realizar la solicitud en línea.

Una vez que termine la etapa de Asableas Informativas sigue la etapa de solicitud en línea, y esta debe realizarse del 2 al 19 de marzo por medio de la página oficial de la Beca Rita Cetina.

Para hacer el registro se requiere contar con una cuenta Llave MX, así como los documentos de la madre, padre o tutor, que son los siguientes:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Adicionalmente, se requiere la CURP de la o el estudiante, así como la Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT), y esta puede ser consultada en la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

