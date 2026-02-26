¿De qué partido es Pedro Segura, el político que cantó corrido de ‘El Mencho’? | VIDEO

Por medio de redes sociales se difundió un video en el que aparece Pedro Segura pindiendo a Los Alegres del Barranco cantar un narcocorrido dedicado al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido el pasado 22 de febrero.

En un el video que fue difundido por medio de redes sociales se puede escuchar que Pedro Segura; quien se encuentra en el escenario de Los Alegres del Barranco, comienza a cantar “soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente.”

Debido a esto, uno de los integrantes de la agrupación musical señala que, aunque sea una canción de su autoría, interpretarla en un escenario puede causarles repercuciones negativas, “como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados.”

TE RECOMENDAMOS: Pide certeza sobre reforma INE advierte que sin PREP debe existir una herramienta alternativa para informar a ciudadanos el día de la elección

José Pavel Moreno, quien toca el acordeón y es la segunda voz de Los Alegres del Barranco, señaló que debido a la situación que está atravesando el país con respecto al CJNG, no interpretarían el corrido “El Del Palenque.”

Analizamos la trayectoria de Pedro Segura: de los señalamientos por el caso Ayotzinapa a la abierta apología del delito en Tepecoacuilco. Un perfil donde la narcopolítica y la impunidad desafían al Estado de derecho en Guerrero. #CJNG #Mencho https://t.co/mpQMBy2YdB pic.twitter.com/PmtCFxiFOp — Gaceta Guerrero (@gaceta_guerrero) February 26, 2026

¿De qué partido político es Pedro Segura?

Pedro Segura es un empresario que fue excandidato a la gubernatura de Guerrero de la alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2021.

El empresario y excandidato, Pedro Segura Valladares permaneció recluído en agosto del 2025; por tan solo ocho días, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”.

Pedro Segura, candidato a gobernador de Iguala, Guerrero ı Foto: Especial

Esto debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) se encontraba realizando una investigación que lo vinculaba con el caso Ayotzinapa, pues este presuntamente estaría relacionado con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Luego de haber sido liberado tras no contar con pruebas suficientes de su presunta participación, el empresario de Guerrero realizó una transmisión en redes sociales en la que aseguró que buscará la gubernatura de dicha entidad en 2027.

Ante las recientes señalizaciónes que recibió por el concierto que presentaron Los Alegres del Barranco, Pedro Segura apuntó por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, que este fue un evento que él había pagado.

Pedro Segura ı Foto: Redes Sociales

Aseguró que “el evento de anoche no fue un homenaje para “El Mencho”, y dijo que su trabajo es limpio y que a él le gusta cantar y escuchar corridos, por lo que consideró que no había ningún problema con que cantara la música que le gusta, pues “el que paga manda.”

“Puedo tener a Tucanes aquí cantándome narcocorridos, y yo no soy narco. Yo no soy narco, pero puedo tener a Los Tigres del Norte y a Tucanes aquí a la hora que yo quiera, y les pago, porque mi dinero es limpio.” puntualizó Pedro Segura.

Publicación de Pedro Segura en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.