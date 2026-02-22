‘El Dueño del Palenque’: El corrido de los Alegres del Barranco dedicado a ‘El Mencho’

Autoridades locales y federales informaron que durante la mañana de este domingo se realizó un operativo en Jalisco en el que el líder del CJNG fue abatido.

Este domingo la Secretaría de la Defensa confirmó que Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, fue abatido durante un operativo realizado por las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

Además de Oseguera, otros seis integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultaron abatidos, mientras que otros dos elementos fueron detenidos; y tres elementos de seguridad federal resultaron heridos.

Derivado de este operativo se comenzaron a registrar bloqueos viales con vehículos que fueron incendiados, por lo que el gobernador de Jalisco pidió a la ciudadanía no salir de sus hogares para salvaguardar su integridad.

Vehículos quemados tras operativo que derivó en la muerte de "El Mencho". ı Foto: Reuters

Asimismo, se confirmó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos del estado, tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas, y también se cancelaron los eventos masivos de este domingo.

Nemesio Oseguera era uno de los líderes de los grupos criminales más buscados en México y Estados Unidos, por lo que incluso existen diversos corridos que fueron dedicados al capo, en los que se cuentan la historia de vida del fundador y líder del CJNG.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" ı Foto: Especial La Razón

Letra del corrido “El Dueño del Palenque” de los Alegres del Barranco

El grupo músical Los Alegres del Barranco tiene un corrido titulado “El Dueño del Palenque” que fue publicado en 2021 y producido por José Carlos Moreno. Además, este corrido cuenta con una versión en vivo en colaboración con el cantante Panter Bélico.

En este corrido se cuenta la historia del líder del CJNG, y actualmente la versión en vivo con Panter Bélicuo cuenta con más 10 millones de reproducciones en YouTube, mientras que la versión de Los Alegres del Barranco tiene más de 30 millones de reproducciones.

Corrido dedicado a "El Mencho" ı Foto: Especial

“El Dueño del Palenque” se encuentra en diversas listas se reproducción de corridos dedicados a “El Mencho”, y la letra es la siguiente:

Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente

Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente

Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense

Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido

Las navajas las cambiamos por R y cuernos de chivo

Por cincuentas y antiaéreos y monstruos pa’ los caminos

Brazos armados que tengo, los Elite y los Guerreros

A los amos del terror, los Delta y del Jardinero, también del 85

A las órdenes de Mencho

Merino, fiel compañero

Ya que salgan del encierro, los estamos esperando

Dos, aquí sigue tu mando

Y también a mi princesa, ya los quisiera a mi lado

Véngase, compadre Tuli, son cosas que hace la vida

Ya andamos en este ruedo, hay ganadas y perdidas

Y aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia

Del uno y tres, va un saludo, para todos mis muchachos

Y tenganlo bien presente, que son gente de las cuatro

Letras que tiene el cartel y es del señor de los gallos

Listas de reproducción con corridos de "El Mencho" ı Foto: Captura de pantalla

