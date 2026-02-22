Hoy se reportó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia ha generado gran impacto en México y en el ámbito internacional, pues se trataba de uno de los capos más buscados por autoridades nacionales y estadounidenses.

De acuerdo con información de las Fuerzas Federales de México, el operativo se habría desarrollado en la región de Tapalpa, Jalisco. La pregunta que surge entre miles de personas es: ¿dónde queda Tapalpa? En La Razón de México te contamos.

¿Dónde queda Tapalpa, donde fue encontrado El Mencho?

Este domingo 22 de febrero, autoridades mexicanas informaron que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del CJNG, fue encontrado en Tapalpa y luego abatido. Defensa informó que, resultado de este operativo, fueron abatidos otros seis integrantes de la organización criminal y otros dos fueron detenidos.

Tapalpa es un municipio ubicado en el estado de Jalisco, en la región conocida como la Sierra Madre Occidental. Se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al suroeste de Guadalajara, capital del estado, más o menos a 2:30 minutos en coche.

Mapa de Tapalpa, donde fue encontrado El Mencho ı Foto: Especial

Su altitud es cercana a los 2 mil metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima fresco y montañoso, ideal para actividades ecoturísticas. El nombre Tapalpa proviene del náhuatl y significa “tierra de colores”.

Lejos de la nota roja, Tapalpa es famoso por sus paisajes boscosos, sus cabañas y por ser uno de los Pueblos Mágicos de México. Entre sus atractivos destacan las Piedrotas del Valle de los Enigmas, la cascada de Los Frailes y su arquitectura colonial.

Tapalpa pudo haber sido elegida por El Mencho para ocultarse debido a su ubicación estratégica en rutas de comunicación —la carretera Guadalajara-Ciudad Guzmán—, abundante vegetación y su geografía montañosa que facilita el ocultamiento. Hasta el momento no se ha revelado la ubicación exacta en la que fue abatido el capo del CJNG.

Su vegetación se compone básicamente de pino, roble, encino, fresno, cedro, oyamel, madroño, nopal, huizache, eucalipto, palo dulce y granjeno.

Según el II Conteo de Población y Vivienda, el municipio tiene 19 mil 506 habitantes y se dedican principalmente al sector primario.

El municipio Tapalpa colinda al norte con los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela; al este con los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca y Sayula; al sur con los municipios de Sayula, San Gabriel y Tonaya; al oeste con los municipios de Tonaya y Chiquilistlán.