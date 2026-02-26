Tarjetón Digital IMSS 2026: ¿Cómo tramitarlo para jubilados y cuáles son los requisitos?

El Tarjetón Digital IMSS permite que las y los jubilados puedan revisar su derechohaiencia y diversos recursos, con la finalidad de contar con un acceso más sencillo y rápido a la información.

Con el Tarjetón Digital IMSS se puede acceder a trámites en línea, consultar y descargar comprobantes de pago, evitar filas, actualizar la información personal, imprimir talones de pago y consultar el estado de algunos trámites.

Las y los jubilados o pensionados pueden utilizar esta herramienta digital para poder tener su información correspondiente a recibos de nómina, antecedentes laborales, e historial de pagos de manera más fácil.

El Tarjetón Digital permite que las y los derechohabientes que estén afiliados al IMSS; y reciban pagos de la dependencia, puedan consultar su información de manera más rápida y eficiente.

¿Cómo tramitar el Tarjetón Digital IMSS 2026 para jubilados?

Las y los pensionados o jubilador que quieran realizar el trámite del Tarjetón Digital IMSS 2026 requieren contar con CURP, matrícula o Número de Seguridad Social, fecha de ingreso al IMSS, estado de residencia y correo electrónico.

Este trámite puede realizarse en línea por medio del portal oficial de Tarjetón Digital IMSS, una vez que en la página, se debe seleccionar la opción para registrar nuevos usuarios.

Posteriormente se debe llenar el formulario con los datos de la o el jubilado o pensionado, incluyendo un correo electrónico y una contraseña, es importante que el correo electrónico sea de uso frecuente, pues por medio de este se recibirá un correo electrónico de confirmación.

En el correo electrónico de verificación se encontrará un enlace al cual se debe acceder para poder activar el perfil de la o el jubilado, y una vez que esta cuenta esté habilitada, se puede descargar el Tarjetón Digital del IMSS.

Taejetón Digital IMSS ı Foto: Captura de pantalla

En el Tarjetón Digital del IMSS se puede consultar el historial de descuentos, movimientos de nóminas, créditos, préstamos, recibos de pago, y datos personales y laborales.

Con esta herramienta también se puede evitar las filas, pues se puede desistir de algunos de los trámites presenciales y realizarlos por medio del sistema del Tarjetón Digital del IMSS.

Se recomienda realizar este trámite en una computadora para contrar con u mejor manejo de la página web, así como crear una contraseña que sea segura y contenga letras mayúsculas, mínuscular y caracteres especiales.

