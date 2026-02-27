Detienen a operador del CJNG en Colima

Autoridades estatales y miembros de las Fuerzas Armadas de México informaron este jueves sobre la detención y posterior vinculación a proceso de Arturo ‘N’ —o José Israel ‘N’—, alias El Salsas, identificado como uno de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Colima.

La captura fue realizada por elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de Alcaraces, del municipio colimeño de Cuauhtémoc.

Durante la intervención, las autoridades localizaron varias bolsas con narcóticos, entre ellos pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y paquetes de cocaína.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre las presuntas funciones de El Salsas estaba la recaudación de recursos generados por células del CJNG, su traslado y entrega a liderazgos del grupo y apoyos logísticos entre Jalisco y Colima.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público, un juez determinó vincularlo a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas y fentanilo.

Junto al sospechoso, las autoridades también capturaron a una mujer identificada como Samanta Sarahí “N”, quien acompañaba a El Salsas.