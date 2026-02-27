México se anota un Guinness World Record con la Imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo.

Como parte de las acciones del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, México estableció un nuevo Guinness World Record de “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo”, consolidando así una estrategia nacional orientada a promover la participación ciudadana y fortalecer el posicionamiento internacional del país.

El logro se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el estadio Víctor Manuel Reyna, donde 4 mil 757 personas dieron forma a una playera monumental de 48 metros de ancho — considerando las mangas— y 35.5 metros de alto, convirtiéndola en la más grande del mundo en su tipo.

Asimismo, se integró la representación de las 32 entidades federativas, identificadas mediante banderines, como símbolo de unidad nacional.

En este tenor, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este logro se inscribe en la agenda del Mundial Social, una estrategia que busca involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias de cara a la justa mundialista.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, expresó a través de sus redes sociales.

#Comunicado Sectur 📣



México se anota un Guinness World Record con la Imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo. 🌎 👕



La secretaria de Turismo @josefinarodzam, destacó que este récord forma parte de la agenda del #MundialSocial 2026 para involucrar a la… pic.twitter.com/M18YnWeD8W — SECTUR México (@SECTUR_mx) February 27, 2026

En un enlace en vivo con la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la entidad es un destino seguro para vacacionar: un estado pacífico y hospitalario que recibe a mexicanas, mexicanos y visitantes de todo el mundo.

“Gracias, querida Presidenta, por este gran impulso y que a través de la Secretaría de turismo federal, logramos articular esta gran playera desde Chiapas”, comentó.

La iniciativa convocó a miles de personas que, de manera organizada, conformaron una figura humana de gran escala representando una camiseta de futbol, en un ejercicio colectivo que combinó organización, identidad y entusiasmo social.

La playera más grande del mundo es el primero de tres récords que el Gobierno de México contempla como parte de esta agenda nacional. El segundo reto se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará llevar a cabo la clase de futbol más grande del mundo. El tercer desafío está programado para finales de mayo en Baja California Sur y consistirá en la realización del mural más grande con talento urbano local.

Rodríguez Zamora aseguró que este tipo de acciones fortalecen el posicionamiento de México como destino anfitrión de eventos de gran escala, generan proyección mediática internacional y contribuyen a dinamizar la actividad turística en las sedes participantes.

Asimismo, promueven la cohesión social, activan la economía local y consolidan el legado del Mundial Social como una oportunidad de desarrollo y proyección global para el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR