Copa Mundial de Futbol simboliza un vínculo entre naciones: Rosa Icela Rodríguez

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 simboliza un vínculo entre las naciones; por ello, en México se aprovechó para llevar a cabo una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: el Mundial Social.

Así lo expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez al participar en el inicio de la gira del Trofeo de la Copa en Guadalajara.

Con ello, dijo, la pasión futbolera se vivirá también en los barrios, en las escuelas, en los centros de trabajo y espacios públicos para la celebración de mundialitos y torneos durante todo el año, y después de que termine la justa deportiva, porque se quiere a niñas, niños y adolescentes en las canchas.

Rosa Icela Rodríguez en la gira del Trofeo de la Copa en Guadalajara. ı Foto: Cortesía

La funcionaria federal resaltó que en México hay niñas y jóvenes que hacen equipos al salir de la escuela para participar en una cascarita. Los sábados y domingos, los campos llaneros son lugar de encuentro de familias , listas para echar porras a sus hijos, a sus nietos.

Con el Mundial Social, agregó, cada minuto que pasan las niñas, los niños y adolescentes en las canchas con un balón en los pies, recuperan su derecho al futuro. Además, el deporte abre a la juventud un horizonte de posibilidades ; enseña que el destino no está escrito, sino que se construye con disciplina y en equipo.

Señaló que el Mundial de Futbol 2026 también servirá para mostrar al turismo la riqueza de nuestro país, sus playas, calles coloniales, zonas arqueológicas, la grandeza cultural y gastronómica.

“Las mexicanas y mexicanos estamos muy emocionados, listos y listas para recibir, por lo menos, a 5.5 millones de visitantes, principalmente aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey, que serán tratados con la hospitalidad y calidez que nos caracteriza a los mexicanos y mexicanas” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación



Agradeció a la FIFA la confianza en el Gobierno Federal, así como la buena coordinación y relación para hacer de la justa internacional una gloriosa experiencia.

Al centro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. ı Foto: Cortesía

En el evento estuvieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente y dueño del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

Así como el director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda; el director general y ejecutivo de la oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka; así como el campeón con la selección brasileña en la Copa Mundial de la FIFA Corea Japón 2002, Roque Junior; y la leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez.

También acudieron representantes de la empresa Coca Cola, patrocinadora de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

cehr