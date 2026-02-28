Mario Delgado anuncia edición del libro ‘Soy Manú’, sobre la crianza en pueblos afroamericanos

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB), presenta el libro silente Soy Manú, volumen 1 de la serie “Imágenes para jugar”, dirigido a niñas y niños de primera infancia y educación preescolar, informó Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP destacó que Soy Manú contribuye a la valoración y difusión de la cultura de crianza del pueblo afromexicano . Explicó que la obra relata escenas de la vida de un bebé de 0 a 18 meses que, en interacción con su madre y su abuela, reconoce su cuerpo y las sensaciones que este le permite experimentar.

Señaló que estas temáticas se articulan con los contenidos y los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) establecidos en el programa sintético de la Fase 1, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en congruencia con la Política Nacional de Educación Inicial.

Conafe imprimió 42 mil 639 ejemplares de Soy Manú. ı Foto: Cortesía

Delgado Carrillo subrayó que es fundamental que la llamada “tercera raíz” se haga visible como parte de la diversidad cultural y lingüística del país. Indicó que existe una herencia de lengua materna que ha enfrentado procesos de desplazamiento lingüístico derivados de la esclavitud, el racismo y la exclusión.

Asimismo, informó que este material tiene el propósito de ofrecer un punto de partida para promover la exploración del entorno y de los ambientes de conocimiento, incluida la corporalidad de las figuras de referencia para bebés, niñas y niños. También busca alentar la invención y recreación de textos orales, relatos, descripciones, cantos y retahílas en las distintas lenguas maternas presentes en la comunidad de aprendizaje.

Finalmente, detalló que el Conafe imprimió 42 mil 639 ejemplares de Soy Manú. El libro incluye una guía con sugerencias de uso, disponible mediante un código QR, dirigida a figuras educativas, así como a madres y padres de familia.

El director general del Conafe, Gabriel Cámara Cervera, subrayó “el lema ‘Por el bien de todos, primero los pobres’ es muy inclusivo, no únicamente para aquellos a quienes la condición económica margina, sino también para quienes la condición social lo hace. Los programas de reivindicación social y cultural que empezaron en el sexenio pasado y que se continúan con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, van en este sentido”.

Destacó que es un compromiso del Gobierno de México y una responsabilidad de las instituciones educativas hacer justicia a quienes han sufrido algún tipo de discriminación , pues la historia del texto se desarrolla en el contexto afromexicano de la Laguna de Tamiahua, en el estado de Veracruz.

En este sentido, Gabriel Cámara Cervera señaló que el pilar del modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar del CONAFE establece una relación personal en la que enseñar cara a cara favorece la convivencia y permite superar barreras no solo raciales sino culturales “entender al otro en lo que es, por lo que vale en sí mismo como persona.

Por su parte y con la representación de la subsecretaria Angélica Noemí Juárez Pérez, la directora general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe María de los Ángeles Gordillo Castañeda, agradeció el trabajo conjunto entre instituciones que demuestran su compromiso involucrándose por el objetivo común de fortalecer, revalorar y reconocer el gran patrimonio cultural que representan las lenguas originarias.

Dijo que con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se hace posible el mandato constitucional de impartir una educación plurilingüe e intercultural en todos sus niveles y modalidades y que este enfoque reconoce que educar en la lengua materna no solo favorece el aprendizaje, sino que fortalece la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia de las y los estudiantes, por lo que Soy Manú contribuye a preservar la diversidad lingüística como patrimonio vivo de nuestra nación.

