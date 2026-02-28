México llama a todos los involucrados en conflicto de Medio Oriente a ‘privilegiar la vía diplomática’

Ruinas de una escuela impactada por uno de los ataques israelíes contra Irán.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pronunció sobre el conflicto en Medio Oriente iniciado por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y llamó a “todas las partes involucradas” a “privilegiar la vía diplomática” y “abstenerse del uso de la fuerza”.

A través de un breve comunicado, la cancillería expresó su preocupación por los múltiples ataques que se han registrado este sábado en Medio Oriente, tanto el que ejecutaron Estados Unidos e Israel contra Irán, como los que este último ha lanzado en respuesta contra diferentes países que albergan bases militares de Washington.

Al respecto, la SRE, en apego a los principios constitucionales de política exterior que rigen al país, hizo un llamado a “evitar escalar más el conflicto”, pues, acusó, los “efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves”.

En relación con los acontecimientos en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



La cancillería reiteró que las embajadas de México en Medio Oriente siguen atentas y en contacto con las y los connacionales que residen o transitan en la región.

Más temprano, la SRE aseguró que, tras atender peticiones consulares de mexicanos en Medio Oriente, no tenía conocimiento de algún connacional que haya resultado directamente afectado por estos hechos.

No obstante, llamó a seguir tomando precauciones, como mantenerse en lugares cerrados, a salvo.

