ISSSTE refuerza vacunación contra el sarampión

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que refuerza la aplicación de dosis doble viral (SR) para sarampión y rubéola, y la triple viral (SRP) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), conforme a los lineamientos vigentes del Programa de Vacunación Universal.
Las jornadas de vacunación se realizan en unidades médicas de primer nivel y en jornadas extramuros, con el objetivo de proteger a la población y prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.
Destacó que este domingo se llevaron a cabo jornadas de vacunación en las clínicas de medicina familiar “Guadalupe” y “Aragón”, donde en total se aplicaron 230 dosis, entre ellas de influenza y neumococo, además de sarampión.
Otras acciones para reforzar esta medida, fue la llegada al Centro Nacional de Distribución (CENADI) de 976 mil 488 dosis de vacunas contra sarampión, que se contagia a través de gotitas que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.
De manera simultánea, se revisan y completan esquemas de vacunación de acuerdo con el grupo de edad, especialmente niñas, niños, adolescentes y personas adultas que requieran iniciar o concluir su esquema.
El ISSSTE recordó a la derechohabiencia y la población en general que pueden acudir a vacunarse, con su Cartilla Nacional de Salud, a cualquiera de los 321 centros del organismo. Para conocer los Centros de Salud que cuentan con vacunas contra el sarampión, se habilitó el portal dondemevacuno.salud.gob.mx.
