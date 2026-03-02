Programas sociales

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026: Estas son las fechas de pago de marzo

Este es el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026
Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026
Yosselin Pérez

Este 2026 las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibieron un aumento en el pago correspondiente a este apoyo económico, por lo que ahora pueden disponer de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Las y los beneficiarios de las pensiones del Bienestar podrán disponer del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo y abril conforme a la primer letra de su primer apellido.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se destinarán más de 104 millones de pesos para los pagos correspondientes a las pensiones del Bienestar de este bimestre.

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026

Además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, el calendario de pagos del bimestre marzo-abril también es el correspondiente para los siguientes apoyos del Bienestar:

  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión Personas con Discapacidad
  • Programa Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida

Los depósitos correspondientes a las pensiones del Bienestar se realizarán a partir del lunes 2 de marzo, concluirán el jueves 26 de marzo y se realizarán en el siguiente orden:

  • A: Lunes 2 de marzo
  • B: Martes 3 de marzo
  • C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
  • D, E, y F: Viernes 6 de marzo
  • G: Lunes 9 y martes 10 de marzo
  • H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo
  • L: Jueves 12 de marzo:
  • M: Viernes 13 y lunes 16 de marzo
  • N, Ñ, O: Martes 17 de marzo
  • P, Q: Miércoles 18 de marzo
  • R: Jueves 19 y viernes 20 de marzo
  • S: Lunes 23 de marzo
  • T, U, y V: Martes 24 de marzo
  • W, X, Y, y Z: Miércoles 25 de marzo
Calendario de pago de las Pensiones Bienestar
Calendario de pago de las Pensiones Bienestar ı Foto: X: @avisosbienestar

De acuerdo con el secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia, y coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, los pagos bimestrales de cada pensión del bienestar son los siguientes:

  • Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos
  • Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos
  • Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Mientras que las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida; al que se destinaron más de 40 mil millones de pesos en el Paquete Económico 2026, podrán disponer de un jornal de 6 mil 450 pesos a partir del 10 de marzo del 2026.

