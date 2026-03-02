Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026: Estas son las fechas de pago de marzo

Este 2026 las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibieron un aumento en el pago correspondiente a este apoyo económico, por lo que ahora pueden disponer de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Las y los beneficiarios de las pensiones del Bienestar podrán disponer del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo y abril conforme a la primer letra de su primer apellido.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se destinarán más de 104 millones de pesos para los pagos correspondientes a las pensiones del Bienestar de este bimestre.

Recortes pensiones IMSS e ISSSTE ı Foto: Especial

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026

Además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, el calendario de pagos del bimestre marzo-abril también es el correspondiente para los siguientes apoyos del Bienestar:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Los depósitos correspondientes a las pensiones del Bienestar se realizarán a partir del lunes 2 de marzo, concluirán el jueves 26 de marzo y se realizarán en el siguiente orden:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, y F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo:

M: Viernes 13 y lunes 16 de marzo

N, Ñ, O: Martes 17 de marzo

P, Q: Miércoles 18 de marzo

R: Jueves 19 y viernes 20 de marzo

S: Lunes 23 de marzo

T, U, y V: Martes 24 de marzo

W, X, Y, y Z: Miércoles 25 de marzo

Calendario de pago de las Pensiones Bienestar ı Foto: X: @avisosbienestar

De acuerdo con el secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia, y coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, los pagos bimestrales de cada pensión del bienestar son los siguientes:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos

Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Mientras que las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida; al que se destinaron más de 40 mil millones de pesos en el Paquete Económico 2026, podrán disponer de un jornal de 6 mil 450 pesos a partir del 10 de marzo del 2026.

Sembrando Vida es uno de los @apoyosbienestar prioritarios del Gobierno de México, creado para fortalecer al campo mexicano, recuperar el tejido social y generar bienestar en las comunidades rurales.🌾



En el Paquete Económico 2026, se contempla una inversión de más de 40 mil… pic.twitter.com/VTX6RexeSQ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 15, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.