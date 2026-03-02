Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026: Estas son las fechas de pago de marzo

Este 2026 las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibieron un aumento en el pago correspondiente a este apoyo económico, por lo que ahora pueden disponer de 6 mil 400 pesos bimestrales.
Las y los beneficiarios de las pensiones del Bienestar podrán disponer del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo y abril conforme a la primer letra de su primer apellido.
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se destinarán más de 104 millones de pesos para los pagos correspondientes a las pensiones del Bienestar de este bimestre.
Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026
Además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, el calendario de pagos del bimestre marzo-abril también es el correspondiente para los siguientes apoyos del Bienestar:
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión Personas con Discapacidad
- Programa Madres Trabajadoras
- Sembrando Vida
Los depósitos correspondientes a las pensiones del Bienestar se realizarán a partir del lunes 2 de marzo, concluirán el jueves 26 de marzo y se realizarán en el siguiente orden:
- A: Lunes 2 de marzo
- B: Martes 3 de marzo
- C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
- D, E, y F: Viernes 6 de marzo
- G: Lunes 9 y martes 10 de marzo
- H, I, J, y K: Miércoles 11 de marzo
- L: Jueves 12 de marzo:
- M: Viernes 13 y lunes 16 de marzo
- N, Ñ, O: Martes 17 de marzo
- P, Q: Miércoles 18 de marzo
- R: Jueves 19 y viernes 20 de marzo
- S: Lunes 23 de marzo
- T, U, y V: Martes 24 de marzo
- W, X, Y, y Z: Miércoles 25 de marzo
De acuerdo con el secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia, y coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, los pagos bimestrales de cada pensión del bienestar son los siguientes:
- Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos
- Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
- Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos
- Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos
Mientras que las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida; al que se destinaron más de 40 mil millones de pesos en el Paquete Económico 2026, podrán disponer de un jornal de 6 mil 450 pesos a partir del 10 de marzo del 2026.
