Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de marzo

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de marzo y miércoles 4 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de marzo
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
- Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo
- Piña Gota de miel: $13.80 el kilo
- Limón con semilla: $36.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $39.80 el kilo
- Pera D’anjou: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Fresas charola: $38.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA
- Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Chile serrano: $39.80 el kilo
- Nopal entero o picado: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Col blanca: $18.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Mojarra Tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
- Huachinango golfo ración: $199.00 el kilo
- Filete de mojarra: $109.00 el kilo
- Barrita surimi cangrejo: $99.00 el kilo
- Ceviche de pescado/playero: $149.00 el kilo
- Filete de basa: $69.90 el kilo
- Camarón cóctelero chico: $143.00 el medio kilo
- Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo
- Cocktel de camarón: $229.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $99.00 el kilo
- Pollo entero fresco: $38.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
- Pierna y muslo de pollo corte americano congelada: $28.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 la pieza
- Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT