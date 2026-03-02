Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de marzo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de marzo y miércoles 4 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza

Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo

Piña Gota de miel: $13.80 el kilo

Limón con semilla: $36.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $39.80 el kilo

Pera D’anjou: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Fresas charola: $38.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA

Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Chile serrano: $39.80 el kilo

Nopal entero o picado: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Col blanca: $18.80 el kilo

Brócoli: $49.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Mojarra Tilapia entera congelada: $59.90 el kilo

Huachinango golfo ración: $199.00 el kilo

Filete de mojarra: $109.00 el kilo

Barrita surimi cangrejo: $99.00 el kilo

Ceviche de pescado/playero: $149.00 el kilo

Filete de basa: $69.90 el kilo

Camarón cóctelero chico: $143.00 el medio kilo

Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo

Cocktel de camarón: $229.00 el kilo

Molida de res 80/20: $99.00 el kilo

Pollo entero fresco: $38.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo

Pierna y muslo de pollo corte americano congelada: $28.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 la pieza

Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

