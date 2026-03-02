¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 3 y 4 de marzo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de marzo y miércoles 4 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
  • Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo
  • Piña Gota de miel: $13.80 el kilo
  • Limón con semilla: $36.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $39.80 el kilo
  • Pera D’anjou: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Fresas charola: $38.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA
  • Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Chile serrano: $39.80 el kilo
  • Nopal entero o picado: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Col blanca: $18.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Mojarra Tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
  • Huachinango golfo ración: $199.00 el kilo
  • Filete de mojarra: $109.00 el kilo
  • Barrita surimi cangrejo: $99.00 el kilo
  • Ceviche de pescado/playero: $149.00 el kilo
  • Filete de basa: $69.90 el kilo
  • Camarón cóctelero chico: $143.00 el medio kilo
  • Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo
  • Cocktel de camarón: $229.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $99.00 el kilo
  • Pollo entero fresco: $38.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo corte americano congelada: $28.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 la pieza
  • Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

