SEP entrega Libros de Texto Gratuitos traducidos a lenguas originarias en Guerrero e Hidalgo, destaca Mario Delgado.

Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a aprender en su lengua materna y fortalecer la preservación de las lenguas originarias, la Secretaría de Educación Pública (SEP)encabezó en comunidades indígenas de Guerrero e Hidalgo, la entrega de 10 mil 194 Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) traducidos a lenguas maternas.

En el municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inició la entrega de 4 mil 500 LTG traducidos a las lenguas Náhuatl, Amuzgo y Mixteco, y señaló que cuando empezaba el proceso de alfabetización en México, se pensaba que alfabetizar era enseñarle a todas las niñas y los niños a leer y escribir en español. Y no se respetaban las lenguas originarias.

Por ello, agregó, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que se tenía que terminar con esa situación y rescatar a nuestras lenguas indígenas, por lo que se determinó traducir los LTG a las lenguas originarias, porque no hay mejor manera de rescatar una lengua que cuando los niños van a la escuela y aprendan a leer y escribir en su propia lengua.

En presencia de niñas, niños, madres y padres de familia de distintos planteles de educación básica y media superior, Delgado Carrillo agradeció a todas las maestras, los maestros, a las comunidades que hicieron posible estos libros, “porque gracias a ustedes pudimos hacer esa traducción y con ustedes se trabajaron estos materiales.

“Es la forma en que trabaja la Nueva Escuela Mexicana, donde los maestros tienen el liderazgo, donde los maestros ejercen su autonomía profesional docente y donde aprovechamos el conocimiento, los saberes y la experiencia de cada maestro, cada maestra, que es invaluable”, aseguró.

Como parte del impulso y fortalecimiento de las comunidades indígenas en el estado de Guerrero, hicimos entrega de libros de Literacidad y Bilingüismo creados por docentes guerrerenses en lenguas náhuatl, ñomndaa, tu’un savi y me’phaa, beneficiando a alumnas y alumnos de escuelas… pic.twitter.com/9FIOQHGtec — Mario Delgado (@mario_delgado) March 2, 2026

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda dijo que los nuevos LTG en lengua materna harán felices a las niñas, niños y adolescentes porque podrán leer y escribir en su propia lengua. Agradeció al titular de la SEP por la entrega de estos materiales a la región de Xochistlahuaca.

La subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Angélica Noemí Juárez Pérez, anunció que para el próximo ciclo escolar los materiales educativos traducidos a lenguas originarias que se entregaron en Guerrero, dejarán de ser complementarios y formarán parte de la nueva familia de los LTG, gracias al impulso de las comunidades.

Señaló que este éxito es producto del trabajo de las y los maestros de las propias comunidades, para que tengan los libros que ellas mismas han producido, “es decir, nuestras maestras, nuestros maestros haciendo los materiales que necesitan también para sus aulas”.

El maestro Caín de Jesús Apóstol, quien colaboró en la conformación y traducción de los libros, comentó que en estos trabajaron para plasma parte de la cultura de la región y es maravilloso ver cómo los niños ya los leen y los disfrutan.

Se entregan en el Valle del Mezquital más de 5 mil libros en lengua hñahñu

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en la Escuela Primaria Indígena “Narciso Mendoza”, ubicada en el municipio de San Salvador, se realizó la entrega de 5 mil 694 LTG de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en lengua hñähñu (otomí del Valle del Mezquital).

Destacó que los libros de texto en lengua hñähñu incluyen cuentos, leyendas, contenidos gramaticales, vocabulario cotidiano, valores comunitarios y herramientas para fortalecer la lectoescritura, contribuyendo no solo al aprendizaje académico, sino también al fortalecimiento de la identidad, el arraigo y el orgullo cultural de las y los estudiantes.

Delgado Carrillo subrayó que esta acción coloca en el centro a las comunidades y da cumplimiento a los principios de la NEM. Destacó que el acceso a materiales en lenguas originarias garantiza la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural por parte del Estado mexicano.

Durante la entrega de los LTG en Hidalgo, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, indicó que los materiales en lengua hñähñu fueron priorizados para atender las zonas donde esta lengua ancestral se mantiene viva. Asimismo, enfatizó que la participación de familias y docentes es fundamental parala transmisión generacional de la cultura.

“Es muy importante que hagamos un trabajo territorial y focalizado; por ello, les invitamos a seguir construyendo como comunidad nuestra identidad, revitalicemos la lengua hñähñu y desarrollemos los aprendizajes que de ella emanan”, expresó Juárez Pérez.

Con estas entregas, el Gobierno de México refrendan su compromiso de impulsar una educación con enfoque intercultural, en la que la diversidad lingüística sea reconocida como una fortaleza y un pilar para el desarrollo integral de las comunidades.

