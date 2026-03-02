Sheinbaum pospone envío de reforma electoral al Congreso; sigue en revisión: Monreal

Se pospone envío al Congreso de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no enviará este lunes su propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión, informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

A su salida de la reunión semanal con la mandataria en Palacio Nacional, explicó que la iniciativa sigue en revisión , y se espera que en las próximas horas sea remitida al Congreso.

“Hoy fue una reunión con la Comisión Presidencial, que están concluyendo la iniciativa que firmará la Presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se concluirá. No se va a mandar esta noche porque se siguen revisando algunos aspectos de la iniciativa. La Presidenta es muy cuidadosa, quiere revisarla personalmente , entonces seguramente en las próximas horas se presentará”, dijo el líder parlamentario.

Negó que la revisión encamine a ajustes a la propuesta para designar a los legisladores plurinominales y que fue el motivo principal de desacuerdo no sólo con opositores, sino con los aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).

Ahondó en que la reforma electoral no sólo incluye modificaciones a la Carta Magna, sino, también, a leyes secundarias que serán presentadas si la constitucional sale adelante.

El morenista aseguró que los legisladores se encuentran listos para dar trámite al proyecto, respecto al que prevé un “debate amplio”, y frente al que, sostuvo, se respetará a los aliados.

Monreal Ávila comentó que también se buscará convencer a la oposición para sacar adelante la reforma.

“Nosotros estamos preparados para iniciar todo el proceso legislativo. Habrá un debate amplio, habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra presidenta, y tratar de convencer a los adversarios , a los pares que representan a otros partidos, que son PAN, MC y el PRI. Con todos vamos a dialogar y los vamos a respetar, argumentando y expresando nuestras razones”, apuntó.

Sostuvo que los 253 diputados que integran la bancada de Morena mantendrán su respaldo unánime a la iniciativa que envíe Sheinbaum.

Ante los desacuerdos que se mantienen con aliados del Partido Verde y el PT, Monreal reconoció que sin ellos resultaría complicado alcanzar la mayoría calificada; sin embargo, pidió no adelantarse y esperar al análisis de la reforma, una vez que sea presentada.

“Sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos; al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza política y electoral que hemos suscrito en los últimos años, rumbo a la elección del 2027, rumbo al 2030. (...) No adelantemos vísperas. Vamos a platicar con ellos estos días, y la mejor manera de conversar con compañeros que no coinciden es tratándolos con respeto y expresando argumentos y razones por los cuales tenemos que apoyar a nuestra Presidenta″, comentó.

