Unique Yoo Inspired by Starck impulsa nuevo estándar de residencias en Bosque Real

En los últimos años, el modelo de residencias de marca ha ganado terreno como una de las principales tendencias del mercado inmobiliario de lujo a nivel internacional. Este concepto integra el desarrollo inmobiliario con el respaldo creativo de firmas y diseñadores reconocidos, lo que ha transformado la forma en que se conciben los proyectos premium y ha incrementado tanto su valor como la experiencia para los propietarios.

Actualmente, este tipo de desarrollos no solo se distinguen por su arquitectura o interiorismo, sino por ofrecer un estilo de vida integral, con identidad propia y estándares globales de exclusividad. Bajo esta lógica, YOO Inspired by Starck, encabezado por su director creativo y cofundador Philippe Starck, ha impulsado algunos de los proyectos más representativos del sector, con presencia en más de 20 países y más de 35 desarrollos en ciudades como Londres, Nueva York, Dubái, Bombay y Miami. La firma ha consolidado un lenguaje de diseño distintivo y aspiracional dentro del segmento residencial de alto nivel.

En México, este concepto toma forma con Unique Yoo Inspired by Starck, que se incorpora a Bosque Real como el proyecto de residencias de marca más ambicioso de la zona, con el objetivo de marcar una referencia dentro del mercado de vivienda de lujo en el país.

Durante la presentación del desarrollo, el senador Enrique Vargas del Villar destacó el papel que ha jugado Bosque Real en el incremento del valor inmobiliario, el crecimiento urbano ordenado y la atracción de inversiones en Huixquilucan. Señaló que el desarrollo ha contribuido a fortalecer la competitividad del municipio dentro del Estado de México.

El legislador subrayó que el trabajo coordinado entre el sector privado y las autoridades ha sido determinante para posicionar a Huixquilucan como uno de los territorios con mejores condiciones de seguridad y desarrollo. Asimismo, reconoció la gestión de la alcaldesa Romina Contreras, cuya administración —indicó— ha colocado al municipio en los primeros lugares a nivel nacional en calidad de vida, seguridad y solidez financiera, con indicadores que incluso han sido reconocidos en el ámbito internacional.

En representación del gobierno estatal, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, felicitó a Bosque Real y a las familias Salame y Galante por la confianza depositada en el Estado de México. La funcionaria resaltó que inversiones de esta magnitud contribuyen a dinamizar la economía local, generar fuentes de empleo y consolidar a la entidad como un destino atractivo para proyectos de alto valor.

Uno de los elementos centrales del proyecto es un parque privado de más de 16,000 metros cuadrados, concebido como un espacio que integra naturaleza, convivencia y bienestar. Este entorno funcionará como un punto de encuentro comunitario y ofrecerá más de 22 amenidades, entre ellas canchas de pádel, gimnasio, áreas de yoga, zonas de descanso, espacios de juego para niños y un área destinada para mascotas.

Este parque fue diseñado como el eje del desarrollo, promoviendo un estilo de vida activo y social que responde a las tendencias internacionales en materia de bienestar y calidad de vida dentro de complejos residenciales de alta gama.

Con este lanzamiento, Grupo Bosque Real refuerza su papel como uno de los principales impulsores del modelo de residencias de marca en México, posicionando al complejo como uno de los polos más relevantes del sector inmobiliario premium en el país.

