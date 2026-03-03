...Y bancada en el Senado dice que va por “voto libre”

El Partido del Trabajo (PT) en el Senado advirtió que votarán en libertad la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró que no respaldarán ninguna modificación que represente un retroceso para el sistema democrático del país.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Geovanna Bañuelos de la Torre, descartó que Sheinbaum busque cargarle al PT un costo político ante la posibilidad de que no avalen la reforma.

“No vamos a aprobar nada que signifique un retroceso para el proceso democrático de nuestro país”, y añadió que en el PT “somos hombres y mujeres libres, libres y valientes.”

PT denuncia uso de CENDIS para presionar

En entrevista previa al inicio de la sesión del Senado de la República, la senadora aprovechó para denunciar que los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que impulsa su partido han sido utilizados como instrumento de presión para condicionar su voto.

“ Nunca debe de ser un objeto de chantaje para que podamos pronunciarnos en torno a cualquier reforma, de cualquier naturaleza”, afirmó.

A diferencia del coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, quien el lunes afirmó públicamente coincidir con el 95 por ciento de la propuesta, Bañuelos De la Torre rechazó dar porcentajes, al señalar que el PT aún no ha recibido la redacción final de la iniciativa.

“Nosotros no podemos hacerlo porque simple y sencillamente no conocemos, porque no hemos recibido la redacción final”, señaló.

La senadora recordó que la reforma fue anunciada en dos ocasiones previas sin que llegara formalmente al Congreso, y destacó que incluso durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta se seguían haciendo correcciones al texto.

“¿Sobre qué documento, sobre qué iniciativa podemos nosotros expresar o no coincidencias? No hay documento, entonces nosotros vamos a esperar”, dijo.

PT descarta ruptura por reforma electora

Ante las especulaciones sobre una posible fractura al interior de la coalición gobernante, Bañuelos aseguró: “No vamos a la ruptura”.

Sin embargo, confirmó que existirá voto libre al momento de la deliberación . “Ha habido temas en los que no hemos logrado coincidir y así lo expresamos, lo argumentamos y lo decimos siempre en un marco de respeto”, dijo.

Sobre la reducción del 25 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos, Bañuelos quitó importancia al tema e incluso lo superó: aseguró que el PT ha propuesto reducciones de hasta el 50 por ciento, siempre que sean aplicadas de forma pareja.

“Somos el partido más humilde que hay en este país”, dijo. “No son los centavos lo que se mete en un debate respecto a este proyecto de iniciativa. Es el sistema democrático de nuestro país”.

