Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuántos días estará activo el registro para primaria?

Con la Beca Rita Cetina las y los estudiantes de primaria pueden contar con un apoyo económico que les permita adquirir uniformes y útiles para utilizar durante su ciclo escolar.

Las madres, padres o tutores de los estudiantes de primarias públicas deben hacer el registro en línea para poder recibir el apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina.

Las y los estudiantes de primaria deben estar inscritos en una escuela pública en la modalidad escolarizada, y esta escuela debe estar ubicada en una localidad prioritaria.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, 12 millones de niñas y niños de las 32 entidades del país recibirán el apoyo económico anual de la Beca Rita Cetina.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, precisó que la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar para las y los beneficiarios se realizará entre junio y julio.

El secretario de Educación, Mario Delgado, detalla el proceso de registro para la Beca Rita Cetina de útiles y uniformes. ı Foto: SEP

¿Cuántos días estará activo el registro para primaria de la Beca Rita Cetina 2026?

Las y los padres, madres o tutores de estudiantes de primaria deben acudir a las Asambleas Informativas que se llevan a cabo en la escuela primaria a la que asisten sus hijos o hijas.

Durante las Asambleas Informativas se brinda toda la información correspondiente a la Beca Rita Cetina, tal como el paso a paso para realizar la solicitud en línea, misma que puede realizarse desde el lunes 2 de marzo hasta el jueves 19 de marzo.

Esto significa que las madres, padres o tutores de las y los estudiantes de educación primaria cuentan con 18 días para poder realizar el registro en línea, por medio de la página oficial de la Beca Rita Cetina.

Documentos para el registro de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

Para realizar el registro y poder recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales se requiere una cuenta Llave MX, y los siguientes documentos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Además, se requiere contar con la CURP de la o el estudiante, y con la Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT). En caso de no saber cuál es la CCT, esta puede ser consultada en la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

