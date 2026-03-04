‘Ley Maduro’: PRI acusa a Morena de querer manipular elecciones con la reforma electoral

Al centro, el senador priista Manuel Añorve, quien califica la reforma electoral como "Ley Maduro".

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, calificó la iniciativa de reforma electoral como un retroceso democrático diseñado para concentrar el control electoral en manos de Morena, y la calificó como “Ley Maduro”.

“Esta ley Maduro es un retroceso democrático, es el apoderamiento de Morena de las elecciones porque ellos quieren decidir quién gana y quién pierde”, afirmó el legislador.

El senador realizó un contraste presupuestal entre los presupuestos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tren Maya. “En 2025 al Tren Maya le dieron 40 mil millones de pesos, un tren que no funciona, un tren que va vacío”, dijo Añorve, mientras que al INE se proyecta asignarle alrededor de 14 mil millones de pesos para la elección de 2027 .

“¿Cómo es posible que se regateé a la democracia en México? Es un atentado contra la democracia en México”, subrayó.

El priista también criticó la narrativa oficialista sobre los legisladores plurinominales, apuntando directamente a Pablo Gómez Álvarez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Le venden a la ciudadanía que nadie quiere los pluris... dice Pablo Gómez, el rey de los plurinominales, que es la elección más cara de todo el planeta Tierra, cuando él ha sido el rey de los plurinominales desde 1979 ”, ironizó.

Respecto a las posibilidades de aprobación, Añorve confió en que la iniciativa no supere la Cámara de Diputados, dado que incluso el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados de Morena, han mostrado resistencias públicas. “Los quieren achicar, los quieren poner en un rincón de la lucha electoral, igual que la oposición”, indicó.

En materia de libertad de expresión, el senador cuestionó la revisión de contenidos digitales durante campañas . “¿Quién va a decidir qué sea un fake news? ¿Lo va a decidir Jesús Ramírez?”, preguntó, en referencia al exvocero presidencial, a quien acusó de ser “el rey de los bots” pese a haber sido designado para combatirlos. “Eso es un atentado a la libertad de expresión”, sentenció.

El PRI, reafirmó Añorve, votará en contra de la reforma electoral en ambas cámaras. “Esta ley Maduro, por bien de la democracia en México, no debe de pasar.”

