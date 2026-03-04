Monreal afirma que los 253 diputados del Morena votarán a favor de la reforma electoral

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados votará en bloque a favor de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien confirmó que están garantizados los 253 votos de su bancada.

En declaraciones a medios desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, tras la presentación de su libro “Morena. Historia y perspectivas”, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que el respaldo fue acordado por unanimidad al interior del grupo parlamentario.

“Vamos a votar juntos”, subrayó Monreal, al señalar que el apoyo responde a principios y a la intención de acompañar a la mandataria en lo que denominó el “decálogo por la democracia”. La iniciativa busca llevar a rango constitucional compromisos planteados durante la campaña presidencial, entre ellos ajustes al sistema de representación proporcional, reducción del gasto electoral y nuevas disposiciones para la fiscalización de recursos, así como lineamientos sobre el uso de tecnologías como la inteligencia artificial en campañas.

No obstante, el legislador reconoció que la reforma electoral enfrentará un proceso legislativo complejo debido a las reservas expresadas por los partidos aliados de la coalición: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Aunque consideró que podría tratarse de un desencuentro temporal, admitió que actualmente luce complicado que acompañen la propuesta constitucional.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/gI4Qx8B905 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2026

Monreal afirmó que buscará dialogar con ambas fuerzas políticas para intentar sumar su respaldo, pero descartó cualquier tipo de negociación basada en intercambio de cargos o favores. “Tiene que ser por convicción”, enfatizó.

En cuanto al trámite, explicó que una vez que la iniciativa llegue formalmente a la Cámara de Diputados será turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, donde se elaborará el dictamen correspondiente. Posteriormente, conforme a la ley, deberán transcurrir cinco días antes de su votación en comisión y, de ser aprobada, pasará al pleno para su discusión.

El coordinador aseguró que la propuesta no será congelada y que Morena concluirá el proceso legislativo previsto para las reformas constitucionales.

En reunión extraordinaria con la y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la @Mx_Diputados, revisamos la ruta legislativa de la iniciativa presidencial sobre reforma electoral. Esperamos que la deliberación se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso. pic.twitter.com/QqmKfkQI9X — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2026

