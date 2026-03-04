Monreal sostiene reunión con coordinadores parlamentarios para revisar ruta de la reforma electoral

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, sostiene una reunión extraordinaria con las y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para revisar la ruta legislativa de la iniciativa presidencial de reforma electoral.

En el encuentro participan Elías Lixa, del Partido Acción Nacional (PAN); Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano; Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT); Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y Rubén Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con Monreal, durante la reunión se analizaran los tiempos y el procedimiento que seguirá el Congreso para discutir la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Revisamos la ruta legislativa de la iniciativa presidencial sobre reforma electoral. Esperamos que la deliberación se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso”, señaló.

El legislador indicó que el objetivo del encuentro es garantizar que el debate en torno a la reforma se realice dentro de los cauces institucionales y con diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

La iniciativa presidencial plantea cambios al sistema electoral, entre ellos modificaciones al esquema de representación proporcional, ajustes en los cómputos electorales y una reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

