Programa de Infraestructura Carretera es histórico con inversión pública y mixta de 397 mil 46 mdp: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Programa de Infraestructura Carretera es ambicioso e histórico, ya que contempla una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos (mdp) para la intervención de cerca de 5 mil kilómetros (km) de autopistas y carreteras, así como 29 km en 21 puentes, con lo que se crearán empleos, se reducen tiempos de traslado mejorando la calidad de vida y se disminuye la pobreza, las desigualdades y se conecta al país.

“Es un programa muy ambicioso, histórico de carreteras en el país que involucra inversión pública, inversión mixta, y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Banobras, particularmente un área de Banobras que se llama el Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura que coordina Jorge Mendoza”, detalló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el programa impacta en el desarrollo económico, ya que, por ejemplo, la nueva carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes conecta a Sonora con Chihuahua, y Tamazunchale-Huejutla comunicará de mejor manera la Huasteca. Además, destacó que en 2026 este programa carretero contempla obras como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dando respuesta a las solicitudes de la población de dicho estado.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Programa de Infraestructura Carretera consiste en:

Ejes Prioritarios: Con una inversión de 113 mil 361 mdp para cerca de 2 mil 500 km de carreteras, de las que están concluidas San Ignacio Tayoltita; Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad.

Mientras, se encuentran en proceso la Cuautla–Tlapa; Tamazunchale-Huejutla; Macuspana-Escárcega; Salina Cruz-Zihuatanejo; Toluca-Zihuatanejo y Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua. Y este 2026 inicia la intervención en Ciudad Valles-Tampico.

Puentes: Con una inversión de 13 mil 558 mdp para la intervención de 29 km en 21 puentes de los que dos ya fueron concluidos en Morelos y Sinaloa, 13 están en proceso y ocho son parte del programa de este 2026 en Colima, Morelos, Nayarit, Veracruz y Querétaro.

Autopistas: Con una inversión de 120 mil 127 mdp para la intervención de casi 980 km en Pátzcuaro – Uruapan, cuya obra está concluida; en Zitácuaro – Maravatío; Uruapan - Nueva Italia; Nueva Italia - Lázaro Cárdenas; Ramales Lagos de Moreno; Armería – Manzanillo; Atizapán – Atlacomulco; Cardel – Laguna Verde – La Mancha y La Pitahaya – Libramiento Oriente. Y en 2026 inician obras en el Ramal de acceso a Uruapan; Uruapan – Zamora; La Pitahaya – Libramiento Noroeste de Querétaro; Sonoyta – Puerto Peñasco; R57D Arco Norte – San Juan del Río y Cuauhtémoc - Osiris.

Expuso que continúa el MegaBachetón, que contempla la repavimentación de 18 mil km de la carretera federal.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que se tienen 18 proyectos de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y siete de inversión mixta, más cinco proyectos que están siendo analizados, en conjunto se trata de una inversión estimada de más de 150 mil mdp, con lo que se generarán 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos en Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Explicó que los CMRO son proyectos autofinanciables, con contratos de corto o mediano plazo, no se trata de concesiones, el sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos. Además, los pagos están sujetos al cumplimiento de los estándares de desempeño y existe un supervisor independiente que garantiza el cumplimiento. Los 11 proyectos tipo CMRO que existen en el país son: Conexión Libramiento de Reynosa; la etapa 1 y 2 del Tulancingo–Nuevo Necaxa; Las Varas- Platanitos; calles laterales a la México-Querétaro; Tepalcapa-Tepotzotlán; San Juan del Río-Querétaro; libramiento Noreste Querétaro; Tihuatlán-Tuxpan; Nuevo Corredor del Golfo de México y Puebla-Acatzingo.

Explicó que los siete proyectos de inversión mixta, de igual forma son autofinanciables, el sector privado participa en la inversión y se comparten los beneficios y los riesgos, además de que contempla mecanismos de gobernanza y operación corporativa, y el privado recupera su inversión una vez que el proyecto está en operación. Bajo este modelo se tienen siete proyectos que son: Puerto Verde (Piedras Negras III); Bypass Tijuana-Ensenada; la etapa 1 de las carreteras Baja California; Saltillo - Monclova; Libramiento de Matehuala-Ent. Puerto México; Conexión Urbana Saltillo-Ramos Arizpe y el Puente Internacional Nuevo Laredo.

