PVEM se deslinda de dichos de miembros por enmienda

La dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, aclaró ayer que las opiniones expresadas por miembros de esa fuerza política en relación con la próxima reforma electoral no representan la posición oficial del partido, la cual se dará a conocer después de que la propuesta sea enviada a la Cámara de Diputados por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido”, se lee en un boletín.

El Dato: El senador Luis Armando Melgar dijo que votará en contra de la reforma y que, junto con él, otros 8 legisladores lo secundarán.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral”, agregó la dirigente.

En el mismo sentido, el oordinador de la bancada en la Cámara alta, Manuel Velasco, dijo: “Vamos a esperar a que la iniciativa llegue aquí al Senado de la República o a la Cámara de Diputados y, ya una vez que tengamos la iniciativa, vamos a analizarla con detenimiento”.

El exgobernador de Chiapas también aclaró sus expresiones previas sobre las coincidencias que varios integrantes del Verde tenían con el proyecto reformador de la Presidenta Sheinbaum.

“De acuerdo con las pláticas que habíamos tenido, yo dije que (había coincidencias) en un 90 por ciento (entre el Verde y la propuesta presidencial); sin embargo, vemos que la iniciativa todavía sigue teniendo ajustes y por eso vamos a esperar”, expresó.

Velasco reconoció que, al menos hasta ayer, su partido sólo cuenta con la información difundida en medios de comunicación: “No tengo la reforma, no sé los cambios que se le estén haciendo ni los ajustes que se le estén haciendo”.

En medio de las tensiones al interior de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) alrededor de este proyecto, descartó la posibilidad de una fractura: “No vemos riesgo de ruptura, pero eso no me corresponde a mí definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”.

El senador aprovechó para recordar que su bancada participó activamente en el proceso de consulta con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo, hicimos propuestas muy concretas a la comisión en muchos temas para enriquecer la reforma”, señaló.

El coordinador de la bancada en San Lázaro, Carlos Puente, dijo que estarán atentos a que llegue la iniciativa, ya que el planteamiento presentado previamente por la Presidenta fue expuesto mediante un esquema tipo presentación, en el que se mencionaban propuestas, pero es necesario revisar el texto legal completo antes de emitir una opinión.

“Habiendo redacción, con mucho gusto vamos a fijar una postura sobre qué sí, qué no y por qué”, aseveró.

Asimismo, expresó el reconocimiento del partido hacia la Presidenta y reiteró que el PVEM ha acompañado diversos proyectos impulsados por el Ejecutivo, aunque aclaró que cada iniciativa debe ser analizada con responsabilidad.

Finalmente, sostuvo que la política “es de tiempos” y que, una vez presentada la iniciativa, comenzará el proceso legislativo para su discusión, evaluación y eventual aprobación en el Congreso.