Senado turna a comisiones iniciativa para recortar pensiones de funcionarios públicos

El Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer un techo a las pensiones de servidores públicos, que quedarían limitadas a la mitad de la remuneración que percibe la jefa del Ejecutivo.

Fue la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien informó a la asamblea sobre el destino del proyecto de decreto, el cual busca reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de poner freno a jubilaciones que, según el documento, comprometen las finanzas públicas del país.

La iniciativa abarca un amplio espectro de instituciones: organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del gobierno federal, así como sus equivalentes en entidades federativas y municipios.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es su carácter retroactivo.

La iniciativa establece expresamente que el límite constitucional será aplicable “tanto a las jubilaciones o pensiones futuras como a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma”, al tratarse, argumenta el Ejecutivo, de recursos públicos del Estado Mexicano.

El documento advierte además que ningún instrumento jurídico o contrato colectivo podrá fijar condiciones que rebasen el techo pensionario que marque la Constitución.

La justificación central del proyecto apunta a la sustentabilidad de las finanzas públicas. “Estas jubilaciones y pensiones han derivado en compromisos presupuestarios que afectan la capacidad financiera de los entes públicos que los sostienen y que, en el largo plazo, pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo”, señala el texto publicado en la Gaceta del Senado.

