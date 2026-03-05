¿Cómo participar en el concurso por el boleto 00001 de la inauguración del Mundial 2026?

Este jueves la Presidenta compartió la información sobre el concurso que se llevará a cabo para sortear el boleto número 00001 del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo presentó durante la conferencia de prensa matutina de este 5 de marzo el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial.”

La Presidenta dijo que, “con el boleto de la Presidenta” una joven podrá asistir el 11 de junio del 2026 para representarla a ella y a México, pues considera que “una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país.”

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo con un balón de la Copa Mundial FIFA 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo participar en Representa a México en la Inauguración del Mundial?

La convocatoria para el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial y ganar un boleto para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 está dirigida a mujeres jovenes de entre 16 y 25 años de edad.

Las mujeres jóvenes que estén interesadas en participar en la convocatoria y ganar el boleto 00001 podrán realizar su registro a partir de lunes 9 de marzo y hasta el viernes 10 de abril.

Para poder participar, las participantes deberán subir un video a la página mundialsocial.gob.mx en el que muestren “sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas.”

Boleto que se llevará la ganadora de Representa a México en la Inauguración del Mundial ı Foto: Especial

De acuerdo con la convocatoria, la ganadora será seleccionada por un Comité que estará conformado por las siguientes mujeres:

Katia Itzel García , árbitra internacional de fútbol reconocida como la sexta mejor árbitra del mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Charlyn Corral Ang, futbolista profesional ganadora del Premio Nacional de Deportes en 2024, y campeona de goleo de la liga del balompié femenino en España con el Levante UD en la Temporada 2017-2018.

Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva y la primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional. En el mundial de Rusia fue parte de la primera narración 100 por ciento femenina de una final de Copa del Mundo.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo acompañada de Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Charlyn Corral, futbolista mexicana; Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026. Katia García, arbitra de futbol; Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Pública; Gabriela Fernández, periodista deportiva y Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ı Foto: Saúl López / Presidencia

Representa a México en la Inauguración del Mundial es una gran oportunidad para que aquellas jóvenes apasionadas por el fútbol puedan demostrar sus habilidades, y que una de ellas pueda asistir al primer partido del Mundial representando al país y a la Presidenta.

La ganadora de Representa a México en la Inauguración del Mundial podrá asistir el 11 de junio del 2026 al Estadio Banorte de la CDMX para poder ver el partido inaugural de la selección mexicana y la selección de Sudáfrica.

