FIFA no canceló reservaciones, sino las liberó por término de plazo, asegura Gobierno Federal

Las reservaciones de hoteles dejadas por la FIFA no fueron por cancelación directa, sino una “liberación” de las habitaciones que había apartado pero que terminaron por quedar disponibles luego de que se venciera el plazo para confirmar su reserva, aseguró Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026.

La funcionaria explicó que la FIFA se previno con las reservaciones desde hace un par de años para grupos preferenciales y el plazo para confirmarlas vencía el 3 de marzo.

De esta forma, negó que se deba a riesgos para el turismo, pues incluso señaló que los indicadores turísticos para México son positivos.

“No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho… Venció el plazo, es decir, hace dos años FIFA alquiló habitaciones. Y dijo: ‘Me las quedo’ hasta, me parece, fue el 3 de marzo por el estilo. Pero ahí todavía FIFA llama clientes FIFA ciertos grupos específicos, desde los jefes de estado, jugadores, árbitros, árbitras”, dijo.

Refirió que esta liberación de reservaciones aún podrá ser ocupada por los demás países que vendrán al mundial y que aún no está asegurada su asistencia, debido a que aún no terminan de jugarse los partidos de repechaje.

“El balón está ahí pendiente de saber hasta qué países va a llegar y por eso es que se liberaron las habitaciones, pero insisto, no hay ni riesgos de turismo”, dijo.

Sobre la reunión que se tuvo este miércoles entre autoridades mexicanas y un equipo de la FIFA, que acudió a revisar las condiciones de seguridad y de movilidad, comentó que se presentaron “respuestas muy claras” ante las inquietudes expresadas.

Subrayó que, de cara a una temporada más intensa y “álgida” con la cercanía de esta justa deportiva, se fortalecerán los trabajos para identificar y contrarrestar la difusión de noticias falsas.

“Vienen tiempos intensos, tiempos álgidos. Muchos a veces luego somos víctimas de las fake news y nos preocupamos, es humano, pero también es humano ser responsable y verificar la información, así que en eso estaremos también trabajando muchísimo con FIFA”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trató de una “muy buena reunión”, de la que los representantes de la FIFA salieron “muy contentos.

“Tenían pues algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos. Igual en el tema de movilidad, algunas recomendaciones, pues que no haya tráfico para llegar al estadio, cosas de ese tipo”, dijo.

