Estamos juntos trabajando por la paz y la seguridad en Jalisco: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó avances de seguridad en Jalisco durante la Conferencia del Pueblo.

Desde Zapopan, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Jalisco el trabajo coordinado con el gobierno del estado para garantizar la paz y la seguridad logró una reducción de 47 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo enero de 2026 el más bajo desde 2015.

Señaló que además en la entidad se prioriza la Atención a las Causas, por ello se construirán nuevos planteles de bachillerato y se dará un mayor impulso al deporte con la creación de Centros Comunitarios “México Imparable”.

El Gabinete de Seguridad detalla el despliegue de 99 mil efectivos para resguardar las sedes de la Copa Mundial FIFA 2026. ı Foto: Presidencia

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que enero de 2026 fue el mes más bajo en una década, con una reducción del 36 por ciento anual. Informó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una reducción de 25 por ciento respecto a septiembre de 2024.

TE RECOMENDAMOS: Verde y morado Este es el significado de los colores en la marcha 8M

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Jalisco, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 fueron detenidas 890 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 626 armas de fuego, más de 10 toneladas de droga (incluyendo fentanilo) y se desmantelaron tres laboratorios de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la incidencia de este delito bajó un 26.8 por ciento.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que se han efectuado 278 Jornadas por la Paz y se implementará la estrategia Jóvenes Transformando México, que incluye la construcción de 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza y la puesta en marcha del programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, resaltó la presencia de la Presidenta y agradeció la apertura y el apoyo brindado al estado para fortalecer la seguridad de las y los jaliscienses.

Con el Plan Kukulkán, el Gobierno de México coordina acciones internacionales para garantizar la paz durante la justa mundialista. ı Foto: Presidencia

Implementación del Plan Kukulkán

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol 2026, Omar García Harfuch presentó el Plan Kukulkán, una estrategia que integra a más de 20 dependencias federales en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, además de la FIFA y autoridades de EU y Canadá.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Román Villalvazo Barrios detalló un despliegue de más de 99 mil efectivos, que incluyen 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas y 55 mil de la Secretaría de Seguridad, apoyados por 24 aeronaves y sistemas de monitoreo permanente.

Autoridades federales y estatales presentan resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la conferencia "Las mañaneras del pueblo". ı Foto: Presidencia

Finalmente, el almirante Ramón Lara Romero, de la Secretaría de Marina (SEMAR), explicó que se destinarán 12 mil 241 elementos navales para el resguardo de entradas marítimas y ciberseguridad, fortaleciendo los puertos de Jalisco, Nayarit y Colima, así como la seguridad en aeropuertos internacionales.

am