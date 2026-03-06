México alista estrategia de seguridad ‘Plan Kukulcán’ para el Mundial 2026

Un tótem del Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, Jalisco, días después de la ola de violencia desatada tras operativo contra "El Mencho".

El Gobierno de México implementará el Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad nacional diseñada para garantizar la protección durante el Mundial FIFA 2026, evento para el que el país espera la llegada de millones de visitantes, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario explicó que la estrategia contempla acciones antes, durante y después del torneo, y será coordinada por el Gobierno federal con la participación de más de 20 dependencias, además de autoridades estatales y municipales de Ciudad de México, Jalisco y Monterrey.

México se prepara para recibir a millones de visitantes “México se prepara para recibir a millones de visitantes Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



De acuerdo con lo informado en la conferencia, el esquema también incluye cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la respuesta ante riesgos.

Entre las acciones previstas se encuentran capacitación especializada, ejercicios de planeación operativa, simulacros a gran escala, homologación de protocolos y sistemas de alerta temprana, además de la instalación de una mesa de coordinación estratégica entre dependencias federales y representantes de la FIFA.

Como parte del dispositivo nacional, Ramón Lara, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial 2026, informó que se crearán tres fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mexicana del torneo.

Estas unidades estarán integradas por 99 mil 388 elementos de las Fuerzas Armadas, la SSPC y seguridad privada, apoyados por 188 binomios caninos, 2 mil 136 vehículos militares, 378 unidades civiles y 24 aeronaves, detalló durante la conferencia.

En el caso de Guadalajara, sede del Estadio Akron, las autoridades presentaron el concepto de la Operación Guadalajara, que contempla dispositivos de seguridad en aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios y zonas de Fan Festival.

El esquema funcionará mediante cinturones de seguridad en tres niveles (inmediato, mediato y lejano), además de un dispositivo general que rodeará la mancha urbana, con participación de la Guardia Nacional para el resguardo de vías de comunicación.

Según lo expuesto por el general Lara, el operativo en la ciudad contempla 17 mil 625 elementos de seguridad, 83 activos biológicos, 558 vehículos, 41 equipos especializados y siete aeronaves, desplegados en instalaciones clave como el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, el Estadio Guadalajara, dos zonas de entrenamiento y ocho hoteles.

El plan también incluye un sistema de defensa aérea, con vigilancia de largo alcance, coordinación permanente con el Centro Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo y aeronaves interceptores para detectar y responder ante posibles amenazas aéreas durante el torneo.

