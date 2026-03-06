México y EU colaboran, pero cada quien en su territorio: Sheinbaum ante amagos de intervenciones en AL

Foto: La Razón (con stock y Captura de video)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad continuará con intercambio de inteligencia y respeto a la soberanía territorial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México y Estados Unidos mantendrán la coordinación en materia de seguridad y migración, pese a las advertencias de Washington sobre posibles acciones contra cárteles en América Latina y a los recientes cambios en el gabinete de seguridad estadounidense.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal recordó que ambos países cuentan con un entendimiento de cooperación que establece que cada gobierno atiende los temas de seguridad dentro de su propio territorio, aunque con intercambio de información e inteligencia.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Lo anterior, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalara que su país se prepara para atacar “amenazas” vinculadas con grupos narcoterroristas en América Latina y llamara a reforzar los esfuerzos conjuntos.

Este entendimiento tiene que ver con la coordinación con las instancias del gobierno de Estados Unidos, diversas dependencias y el gabinete de seguridad federal, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ahí trabajamos conjuntamente, sobre todo compartiendo inteligencia e investigación y cada quien operando en su propio territorio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta también señaló que se mantiene una coordinación estrecha entre los tres países de América del Norte rumbo al Mundial de Fútbol, de la cual los tres serán sede.

Sin cambios tras destitución de Kristi Noem en EU

En paralelo, la mandataria aseguró que el trabajo bilateral continuará sin cambios tras la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Kristi Noem, en visita oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum, en marzo de 2025. ı Foto: Especial

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Markwayne Mullin asumirá el cargo en sustitución de la funcionaria.

Ante ello, Sheinbaum sostuvo que la cooperación seguirá como hasta ahora, particularmente en temas de seguridad y migración.

Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos CBP y el gobierno de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta agregó que su administración mantendrá la exigencia de respeto a los derechos de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, al tiempo que continuará la colaboración bilateral en seguridad e intercambio de información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am