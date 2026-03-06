Reforma electoral: PT ratifica rechazo; ya apuran su dictamen

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que su bancada no acompañará la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, al considerar que es un retroceso en el sistema de representación política construido desde la reforma política de 1977.

“He estado hablando con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno. Hasta ahora me han dicho que se mantienen (su posición en contra), que son consecuentes”, dijo en entrevista en San Lázaro.

El legislador señaló que la iniciativa ya se encuentra en fase de análisis rumbo a su dictaminación y adelantó que las comisiones unidas podrían discutirla la próxima semana. No obstante, reiteró que el PT mantiene su postura crítica frente al proyecto.

El Dato: El PVEM en el Senado perfila un “voto libre” de sus legisladores en el tema de la reforma, dijo Jorge Carlos Ramírez Marín.

“El planteamiento rompe con el sistema político mexicano de representación que se generó en la reforma del 77 y se consolidó en 1996”, sostuvo Sandoval Flores.

A su juicio, la propuesta también afectaría las acciones afirmativas y podría debilitar el papel de los partidos políticos al favorecer la concentración del poder en una sola fuerza.

“En esta dirección lo que provoca es verdaderos problemas, no sólo en el tema de que rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas y, sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de franquicias o innecesarios a los partidos políticos y la tendencia en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en un solo partido político”, dijo.

Agregó que la propuesta también cambiaría la lógica del sistema de partidos y del debate político en el Congreso, y podría derivar en un sistema político con menor pluralidad.

“(Ya no sería) un debate de plataformas y de proyectos de nación que están obligados los partidos políticos a presentar, y que es por los que vota la gente, porque ahora serían personas en lo individual. Daría pie a partido único. Y cuando mucho, a un bipartidismo”, expuso.

El coordinador parlamentario también se refirió a las críticas que su partido ha recibido en redes sociales por su postura frente a la reforma. Ante ello, aseguró que el PT ha mantenido una línea política consecuente desde su fundación y que su posición responde a la defensa de la pluralidad política.

“Traen una campaña un poco ruda con nosotros de que nos acusan de que somos traidores y, bueno, si ser consecuente es ser traidor, pues ahí les valemos la que dicen, pero nosotros somos 4T, somos de izquierda, somos de a de veras. No hemos votado una sola en contra. Hasta ésta que es un tema de retroceso democrático”, dijo.

Sandoval Flores recordó que la reforma de 1977 permitió la apertura del sistema político y la incorporación de minorías al Congreso, lo que, dijo, sentó las bases para que distintas fuerzas políticas pudieran competir y eventualmente alcanzar mayorías.

Respecto a un eventual plan B en caso de que la propuesta no avance, indicó que desconoce su contenido, pero expresó su expectativa de que se trate de cambios a leyes secundarias que puedan generar mayor consenso entre las fuerzas políticas.

Finalmente, Sandoval Flores aseguró que, pese a las diferencias en torno a esta iniciativa, el PT mantiene como prioridad la unidad dentro de la coalición de la llamada Cuarta Transformación.

“Es un suceso dentro del proceso. El proceso es la 4T y nosotros queremos mantener la unidad hacia las elecciones de 2027 y 2030. Nos mantenemos, porque acuérdense que en política una de las variables que nunca falla se llama incertidumbre. Entonces, no se sabe qué pase, pero hasta ahora se mantiene”.