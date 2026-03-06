Monreal descarta ‘Plan B’ electoral para cambiar ‘pluris’ o financiamiento sin reforma constitucional

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no es posible modificar aspectos centrales de la reforma electoral, como las listas de representación proporcional (plurinominales) o el financiamiento a partidos políticos, mediante leyes secundarias si antes no se aprueban cambios a la Constitución.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un “Plan B” electoral en caso de que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no alcance la mayoría calificada en el Congreso, el coordinador parlamentario de Morena sostuvo que esos temas no pueden alterarse sin una reforma constitucional.

El legislador explicó que, cuando una reforma constitucional no obtiene las dos terceras partes de los votos, esta no puede volver a presentarse durante el mismo periodo legislativo ni en el siguiente, sino hasta después de un año.

Monreal señaló que el proceso legislativo de la reforma electoral todavía se encuentra en manos de las comisiones dictaminadoras, por lo que aún no existe una fecha definida para su votación.

Detalló que las comisiones de Gobernación y Reforma Electoral son las encargadas de determinar el ritmo de elaboración del dictamen.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados indicó que su bancada mantendrá el diálogo con los partidos aliados, particularmente con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para buscar respaldo a la iniciativa presidencial.

Asimismo, Monreal rechazó que la reforma electoral busque crear un “partido de Estado”, como han señalado algunos sectores críticos.

El legislador también aseguró que posibles diferencias entre partidos aliados durante el debate legislativo no pondrán en riesgo la coalición electoral rumbo a 2027.

En otro tema, el diputado se refirió a señalamientos sobre presuntos actos anticipados de campaña del director de Aduanas en Quintana Roo, y llamó a todos los aspirantes a cargos públicos a respetar la ley electoral.

