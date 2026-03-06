Siete de cada 10 adolescentes reclutados por delincuencia organizada han realizado actividades de sicariato: Reinserta

Cifras de un estudio de Reinserta revelan que siete de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada pasaron por procesos de adiestramiento dentro de los cárteles, y la misma proporción afirmó haber realizado actividades de sicariato.

El informe también señala que seis de cada 10 jóvenes que terminaron involucrados con grupos criminales crecieron en entornos donde la violencia estaba normalizada, mientras que ocho de cada 10 dijeron haber desarrollado un sentido de pertenencia dentro del cártel, lo que evidencia la complejidad social y psicológica del fenómeno.

Las organizaciones señalaron que el enfoque adoptado en la reforma privilegia el aumento de penas como respuesta principal, lo que consideran insuficiente ante un problema que surge en contextos de violencia, desigualdad, abandono institucional y presencia territorial del crimen organizado.

Asimismo, recordaron que el dictamen surge de 14 iniciativas legislativas presentadas en la Cámara de Diputados, muchas de las cuales proponían tipificar de forma autónoma el reclutamiento de menores, siguiendo las recomendaciones emitidas desde hace más de una década por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las organizaciones también cuestionaron la resistencia a reconocer formalmente el fenómeno, pese a que diversos diagnósticos muestran que los centros de internamiento juvenil concentran a numerosos adolescentes que previamente fueron captados por estructuras criminales.

Ante este panorama, Reinserta y Tejiendo Redes Infancia señalaron que el Senado de la República tiene ahora la oportunidad de revisar el contenido de la reforma y avanzar hacia un marco legal que reconozca el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como un delito específico.

Finalmente, hicieron un llamado a que el debate legislativo incorpore evidencia, experiencia de especialistas y la voz de organizaciones que han documentado el fenómeno, con el objetivo de construir políticas públicas que prioricen la prevención, protección y restitución de derechos de la infancia.

