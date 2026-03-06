Van 352 mexicanos evacuados en Medio Oriente, informa SRE; mantiene contacto

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, al corte de este viernes, séptimo día de conflicto en Medio Oriente, suman 352 mexicanos evacuados de la región, sin que se reporte alguno que haya sufrido afectaciones en su integridad física.

A través de una publicación en redes sociales, la cancillería informó que los 352 connacionales han sido evacuados desde rutas en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

No se reportan connacionales afectados en su integridad física hasta este momento Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



La SRE destacó que la mayoría de los connacionales fueron evacuados vía terrestre, hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.

En este sentido, la SRE destacó que algunos países de la región han comenzado a reabrir su espacio aéreo, especialmente Emiratos Árabes Unidos, el cual ya ha comenzado a recibir vuelos de vuelta hacia su territorio.

Es importante que las personas que ya tenían una reservación contacten a la aerolínea o agencia de viajes correspondiente Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



La @SRE_mx reporta que, hasta el momento, 352 personas mexicanas han sido evacuadas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.



— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 6, 2026

En el mismo sentido, la cancillería aseguró que sus Embajadas en los países de Medio Oriente siguen atendiendo a los connacionales que soliciten ayuda para identificar la ruta de salida más adecuada y segura, ante la tensión en la región que el sábado cumple una semana.

Lo anterior después de que, el sábado, Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, con el objetivo de destruir su estructura nuclear y armamentística, el cual derivó en la muerte de varios altos funcionarios, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques en represalia, principalmente contra Israel pero también con países en la región que albergan bases militares de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se atribuyó parcialmente la autoría de los ataques, aseguró que, tras la muerte de Jamenei, las autoridades de Irán buscan hablar con él.

No obstante, Trump remarcó que no aceptará ningún acuerdo con Irán que no contemple la “rendición incondicional” del país persa.

SRE recuerda números de Embajadas en Medio Oriente

Finalmente, la cancillería recordó los números telefónicos de las Embajadas de México en diversos países de Medio Oriente, a los que llamó a la ciudadanía a acudir en caso de emergencia. Se transcriben a continuación:

Embajada en Irán : +989121224463

Embajada en Israel : 054-316-6717

Embajada en Jordania : 0778 00 0494

Embajada en Qatar : 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita : +966557539374

Embajada en Kuwait : +965 9401 6333

Embajada en EAU : 504 54 0273

Embajada en Líbano : 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

